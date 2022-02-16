عبدالله الراكان



أعلن نائب المدير العام للشؤون الإدارية والمالية بالإنابة في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب د.حسن الفجام، ان عدد الموظفين المستحقين للأعمال الممتازة 472 موظفا وموظفة، مشيرا في الوقت نفسه الى اعتماد الهيئة كشوف درجات الترقية بالأقدمية والاختيار في قطاعات وإدارات الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب وقد تم اختيار 479 موظفا وموظفة في مختلف الدرجات الوظيفية والفنية والوظائف المعاونة.



وأكد في تصريح لـ «الأنباء»، أنه تم الانتهاء من إعداد مشروع قرار الترقية بالاختبار لموظفي الهيئة، حيث بلغ عدد المرشحين للترقية بالاختيار 479 موظفا وموظفة موزعين كالتالي:



إلى الدرجة (أ): 52 موظفا



إلى الدرجة (ب): 90 موظفا



إلى الأولى/ عامة: 82 موظفا



إلى الثانية/ عامة: 69 موظفا



إلى الثالثة/ عامة: 135 موظفا



إلى الرابعة/ عامة: 38 موظفا



إلى الخامسة/ عامة: 2 موظفين



إلى السادسة/ عامة: 6 موظفين



إلى السابعة/ عامة: 5 موظفين.