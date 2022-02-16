عبدالعزيز الفضلي



لم تتخذ وزارة التربية حتى الآن القرار النهائي بخصوص العودة الكاملة للدراسة في الفصل الدراسي الثاني والذي سينطلق في السادس من مارس المقبل.



وكشفت مصادر تربوية رفيعة المستوى لـ «الأنباء» ان وزارة التربية تعمل جاهدة للاستعداد الكافي لاتخاذ القرار المناسب الذي يصب في مصلحة أبنائنا الطلبة، مشيرة إلى ان القيادات التربوية وفي مقدمتها الوزير د.علي المضف والوكيل د.علي اليعقوب ترغب في العودة الكاملة غير ان نقص العمالة مشكلة تواجه الوزارة رغم الجهود التي يبذلها الوكيل اليعقوب في متابعته اليومية فيما يتعلق بالتعاقدات المحلية لسد النقص في العمالة بالمدارس.



وأوضحت المصادر ان مسؤولي الوزارة سيبحثون جميع الأمور المتعلقة بعملية العودة بالتنسيق مع وزارة الصحة، مشيرة الى انه لا يمكن المجازفة بصحة أبنائنا الطلبة ولابد من العودة للسلطات الطبية.



وأضافت ان العين على العودة ولكن التريث مطلوب، لافتة الى انه خلال اليومين المقبلين سيتحدد نظام وآلية الفصل الدراسي الثاني بعد دراسة الوضع بشكل متكامل.