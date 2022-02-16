ثامر السليم



أصدر وزير التربية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي د.علي المضف قرارا يقضي بالسماح باعتماد درجتي البكالوريوس «الشــرفـيـــة والعـــادية»



Bachelor (Honours & Ordinary) الصادرتين في كل من المملكة المتحدة وجمهورية ايرلندا، حيث تقرر السماح فقط بتسجيل واعتماد القبولات التي يحصل عليها الطلبة الكويتيون لدراسة درجة البكالوريوس الشرفية Bachelor (Honours) في كل من المملكة المتحدة وجمهورية ايرلندا وتعادل هذه الدرجة درجة الإجازة الجامعية الأولى (البكالوريوس - الليسانس).



وجاء في القرار الذي أصدره المضف مؤخرا، وحصلت «الأنباء» على نسخة منه، أنه يجوز معادلة درجة البكالوريوس العادية Bachelor (Ordinary) بالدبلوم الأكاديمي فقط وفق ما تقرره لجنة معادلة الشهادات وبحسب تصنيف الدرجات العلمية الوارد في لائحة معادلة الدرجات العلمية ما بعد الثانوية العامة الصادرة خارج الكويت والصادرة بقرار وزير التربية ووزير التعليم العالي رقم 17 بتاريخ 3 فبراير 2019م، وذلك حال عدم استيفاء الطالب الملتحق ببرنامـــج البكالوريوس الشرفي Bachelor (Honours) ‏ لمتطلبــات التخرج أو تعثره في الحصول على درجـــة البكالـوريــــوس



الشرفية Bachelor (Honours) ومنحته الجامعة عوضا عنها درجة البكالوريوس Bachelor (Ordinary)، لافتا إلى أن هذا القرار يسري اعتبارا من تاريخه ويلغى كل نص يخالف ما ورد بهذا القرار وينشر في الجريدة الرسمية.