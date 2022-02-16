وقّعت الجامعة الأمريكية في الكويت (AUK) ومركز ABC للتدخل المبكر - وهو مركز رائد في مجال التدخل المبكر وتحليل السلوك التطبيقي ABA - اتفاقية تعاون (MOU) بشأن تسهيل التعاون الثنائي بين الطرفين ليشمل مجموعة واسعة من الموارد والبرامج والأنشطة.



وقّع الاتفاقية كل من رئيسة الجامعة الأمريكية في الكويت د.روضة عواد والمؤسس والرئيس التنفيذي لشركة ABC الكويت د.عبدالله العلي الشريك.

وتهدف اتفاقية التعاون إلى توفير نظام تعاون متكامل يقوم بشكل فعال بتدريب وتجهيز طلاب الجامعة الأمريكية في الكويت المتخصصين في العلوم الاجتماعية والسلوكية (SBSA) ليصبحوا أخصائيي سلوك في مجال الـ ABA الذين يديرون ويساعدون الأفراد الذين لديهم اضطراب طيف التوحد ASD.

تدعم الاتفاقية جهود الطرفين في تقديم الدعم المناسب للأفراد الذين لديهم اضطراب طيف التوحد وأسرهم من خلال جعل علم الـ ABA متاحا للطلاب في الجامعات المحلية وتسهيل الوصول إلى أفضل رعاية وتدريب ممكن في المنطقة بناء على أفضل الممارسات الدولية والمثبتة علميا في هذا المجال.



ورحبت د.روضة عواد باتفاقية التعاون مع مركز ABC للتدخل المبكر، حيث ذكرت أن «اتفاقيات التعاون مثل هذه تعد أساسية لمهمة الجامعة الأمريكية في الكويت بهدف تحسين حياة الأفراد في مجتمعاتنا من خلال طلابنا الذين يتمتعون بالقوة الأكاديمية والفكر وكذلك التعاطف، والذين يسعون لاكتساب التخصص اللازم لإحداث فرق جوهري».



وحول هذا الموضوع، قال د.عبدالله العلي إن «التدخل باستخدام برنامج السلوك التطبيقي الـ ABA، غير حياة أطفال طيف اضطراب التوحد.

لكن يوجد في الكويت نقص في توفير خدمات الـ ABA من قبل مختصين متخصصين في هذا المجال، ويعزى ذلك لعدم وجود برنامج ABA يتم تقديمه في أي جامعة محلية في الكويت.

ولذلك، تبلورت فكرة التعاون مع الجامعة الأمريكية في الكويت لإنشاء برنامج ABA من خلال قسم الدراسات الاجتماعية والسلوكية بهدف زيادة الوعي حول برنامج الـ ABA وتوفير فرص عمل للطلاب في هذا المجال سريع النمو».