بشرى شعبان



كشف مصدر خاص في وزارة الشؤون أن إدارة تنمية المجتمع المسؤولة عن صالات الأفراح وبتوجيه من قيادات الوزارة بادرت بوضع الآلية الخاصة لفتح صالات المناسبات وفقا لقرار مجلس الوزراء 20 الجاري عبر إعادة العمل بتطبيق «دار المناسبات» للحجز وتأهيل الصالات لاستقبال الرواد وفق الضوابط والشروط المعتمدة من الوزارة، بالإضافة الى مراعاة الاشتراطات الصحية من ناحية توفير المعقمات وتعقيم الصالات.



وأكد المصدر انه عملا بقرار مجلس الوزراء سيكون رابط «دار المناسبات» متاحا أمام الجميع للحجز بدء من صباح الأحد المقبل.