استقبل رئيس التحرير الزميل يوسف خالد المرزوق سفير جمهورية بلغاريا الصديقة لدى الكويت السفير ديميتار ديميتروف.



وتناول اللقاء أحاديث ودية حول بعض الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، إضافة إلى عدد من القضايا الإقليمية والدولية.



كذلك ناقش الجانبان سبل تعزيز التعاون الإعلامي بين «الأنباء» وسفارة بلغاريا لدى البلاد، فيما يخدم مصلحة البلدين والشعبين الصديقين، لاسيما مع دور الصحافة المهم في إلقاء الضوء على القضايا المشتركة وتلك التي تهم شعوب العالم كافة.



وخلال اللقاء، هنأ السفير البلغاري رئيس التحرير والشعب الكويتي بمناسبة الأعياد الوطنية، مشيدا بقوة ومتانة العلاقات الثنائية بين الكويت وبلغاريا التي بحلول العام المقبل يكون قد مر على تدشينها 60 عاما.



حضر اللقاء نائب رئيس التحرير الزميل عدنان الراشد.