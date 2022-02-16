أقامت جمعية «الراسخون في العلم» الخيرية، بدعم ورعاية من الأمانة العامة للأوقاف، رحلة العمرة لـ 35 طالبا من طلبة البعوث والمنح في كلية الشريعة والدراسات الإسلامية بجامعة الكويت.



وقال نائب المدير العام لجمعية «الراسخون في العلم» الخيرية، أيوب العوضي: ان تنفيذ وتسيير رحلة العمرة جاء تشجيعا منها وتحفيزا لطلبة البعوث والمنح بكلية الشريعة والدراسات الإسلامية على أداء هذه الشعيرة العظيمة من شعائر الإسلام، وتماشيا مع الأنشطة والأهداف والغايات التي تنشدها الجمعية، وتسعى لتحقيقها.



وأكد أن رحلة العمرة إلى الديار المقدسة بالمملكة العربية السعودية، انطلقت يوم الخميس 10 الجاري، متمنيا لأبنائنا الطلاب عمرة مقبولة، في رحاب البيت الحرام.



ولفت العوضي إلى أن هذه الأنشطة والفعاليات تأتي سعيا لتقريب الطلاب من ربهم، ولتقوية علاقتهم مع الله عز وجل، وتطبيقا عمليا للعبادات الشرعية، وتوثيقا للعلاقة بين طلبة العلم والجمعية.



وتعتبــــر جمعيـــة «الراسخون في العلم» الخيرية، جمعية رائدة في مجال التعليم القيمي الشرعي المعاصر، وتهدف الى نشر ثقافة الفهم المعتدل للقرآن الكريم والسنة المطهرة بين الشباب والفتيات، بأسلوب ممتع مبتكر، وترسيخ هويتهم الإسلامية.