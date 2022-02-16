عادل الشنان



علمت «الأنباء» من مصادر مطلعة ان المؤسسة العامة للرعاية السكنية تعمل حاليا على تنظيم آلية طرح 8 عقود مشاريع خاصة بإنشاء وإنجاز وصيانة المباني الخدمية في مشروع مدينة المطلاع السكنية، وسيكون كل عقد مختصا بعدد من المباني المختلفة كمراكز ضاحية والمساجد والجوامع والمراكز الصحية ومركز التنمية المجتمعية ومراكز الإطفاء والداخلية. وأكدت المصادر ان العقود ستتركز على الضواحي التي تم تسليم أهاليها شهادات لمن يهمه الأمر حتى تكون جاهزة بالتزامن مع بناء المواطنين لقسائمهم والانتهاء منها وإيصال التيار الكهربائي للضواحي لتكون الضواحي جاهزة للسكن مستقبلا ومكتملة المباني الخدمية لخدمة الأهالي.