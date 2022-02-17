بيروت - داود رمال



أبدى تكتل لبنان القوي في اجتماعه الدوري برئاسة النائب جبران باسيل، تأييده الكامل للموقف الذي اتخذه الرئيس اللبناني ميشال عون في جلسة الحكومة الاخيرة بإبرازه أهمية اعتماد الميغاسنتر في العملية الانتخابية.



وقال التكتل، إن هذا الإجراء واحد من الإصلاحات الانتخابية الضرورية لتأمين العدالة بين المقترعين، فهو يسهل ممارسة حقهم ويخفف من تأثير المال السياسي بفعل كلفة الانتقال ويعزز حرية الناخب ويرفع نسبة المشاركة في الانتخابات. هذا الى جانب أن إقرار الميغاسنتر يتطلب قرارا حكوميا أو وزاريا بسيطا يحقق فوائد وطنية لا تحصى.



واستغرب التكتل الاستخفاف الذي ظهر عليه البعض ممن تباهى بحض وزير على وقف تنفيذ قرار صادر عن السلطة التنفيذية، معتبرا أن هذا المنطق يحمل تعديا فاضحا على الدستور، ومن شأنه أن يكرس استهانة التمرد على قرارات سلطة عليا، كذلك يظهر خللا دستوريا فاضحا بإمكانية الوزير عدم التوقيع على مرسوم صادر بقرار عن مجلس الوزراء فيما رئيس الجمهورية ملزم بمهلة معينة وإلا يعتبر القرار نافذ حكما، والحال أنه يجب مساواة الوزير برئيس الجمهورية وعدم ترك هذا الخلل بالسماح لسلطة دنيا بالتمرد على سلطة عليا.



وتوقف التكتل باستغراب عند ما يحدث في مطار بيروت الدولي من استيفاء مبلغ 30 دولارا تحت مسمى رسم مالي، يفترض أن يكون حصرا بالعملة الوطنية، لقاء إجراء فحص PCR لكل وافد ويشتم منه رائحة استفادة مالية ومخالفة قانونية. وسأل التكتل عن السند القانوني لهذا الإجراء، ومن قرره، ومن هي الجهة التي تستوفيه ولمصلحة من؟ وما علاقة إحدى المنظمات غير الحكومية فيه؟ ولماذا لا يشمل الوافدين برا وبحرا عملا بمبدأ المساواة والشمولية؟



وقال التكتل انه سيلاحق هذه المسألة حتى جلاءها وتطبيق القوانين بشأنها.