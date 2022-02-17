بيروت ـ عامر زين الدين



استقبل رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي في السرايا الحكومي شيخ العقل لطائفة الموحدين الدروز الشيخ د.سامي أبي المنى الذي ترأس وفدا من المجلس المذهبي، بحضور الوزير عباس الحلبي والأمين العام لمجلس الوزراء القاضي محمود مكية ومدير المراسم لحود لحود. وقد أقيمت للشيخ أبي المنى مراسم الاستقبال الرسمية، فأدت له ثلة من سرية حرس رئاسة الحكومة التحية.



وخلال اللقاء، أشاد الرئيس ميقاتي بدور طائفة الموحدين الدروز الوطني «والذي يشكل غنى للبنان وللقيم التي يجسدها هذا الوطن بالتفاعل وبالشراكة مع سائر المكونات اللبنانية»، وبـ «القيادة الحكيمة للشيخ سامي أبي المنى في إدارة مشيخة العقل وتعزيز حضورها الوطني».



بدوره، قال أبي المنى «إن بلدنا يحتاج إلى الحكمة والوعي والى التواصل الراقي مع جميع مكوناته. واننا نستبشر خيرا بهذه الحكومة ومما تقدمه ونطلب دائما المزيد من الوقوف على حاجات الناس ومطالبهم، نحن الى جانب دولة الرئيس والى جانب الحكومة، وندعو لهم بالتوفيق، نشد على ايديهم، وان شاء الله تكون المرحلة المقبلة، مرحلة تعزز الأمل لدى اللبنانيين وتطرد الكثير من اليأس الذي ربما وصلوا اليه».