أثار نشر كل من الجيش اللبناني وحزب الله مقاطع مصورة بشكل متزامن تظهر مهارات عناصرهم القتالية على الثلج في مناطق جبلية سيلا من التعليقات على مواقع التواصل الاجتماعي امس.



وفي مقطع نشره الإعلام المركزي لحزب الله، يظهر عناصر من الحزب على مدى أكثر من دقيقتين وهم يجرون تدريبات عسكرية في منطقة جبلية ويطلقون الرصاص وهم على زلاجات أو عربات ثلج على أهداف ترمز لإسرائيل موضوعة على مسارهم.



واستبدل عناصر الحزب ثيابهم العسكرية المرقطة غالبا بزي أبيض يساعدهم على التخفي، مرتدين جعبا مدججة. كما استعاضوا عن رايتهم الصفراء بأخرى بيضاء اللون. وجاء في الفيديو أن تصويره تم على ارتفاع 1370 مترا في جنوب لبنان.



ونشر الجيش اللبناني بدوره مقطعا مصورا يظهر تدريبات يجريها عناصر من فوج المغاوير الذي يعد من قوات النخبة، في منطقة جبلية أيضا فوق الثلوج، مرفقا بتعليق «في كل الفصول رغم كل الظروف».