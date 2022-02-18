أظهرت بيانات حكومية يابانية أمس، أن فائض الكويت التجاري مع اليابان ارتفع للمرة العاشرة على التوالي في شهر يناير الماضي بنسبة 161.1% ليصل الى 59.5 مليار ين (516 مليون دولار) بفضل قوة أداء الصادرات.



وذكرت البيانات التي أوردتها وزارة المالية اليابانية في تقرير اولي أن فائض الكويت التجاري مع اليابان ظل بذلك ايجابيا لمدة 14 عاما، وأضافت ان إجمالي الصادرات الكويتية الى اليابان ارتفع بنسبة 98.7% على أساس سنوي في الشهر الماضي ليصل الى 69.8 مليار ين (606 ملايين دولار) في ارتفاع للشهر العاشر على التوالي فيما انخفضت وارداتها من اليابان للشهر الخامس على التوالي بنسبة 16.4% لتصل الى 10.3 مليارات ين (90 مليون دولار).

وأشارت البيانات الى أن فائض الشرق الأوسط التجاري مع اليابان تضخم بنسبة 106.7% ليصل الى 759.5 مليار ين ياباني (6.6 مليارات دولار) مع نمو الصادرات المتجهة الى اليابان من المنطقة بنسبة 80.8% مقارنة بالعام السابق.



وأوضحت أن النفط الخام والمنتجات المكررة والغاز الطبيعي المسال والموارد الطبيعية الأخرى التي تمثل نسبة 93.9% من إجمالي صادرات المنطقة الى اليابان ارتفعت بنسبة 82.3% فيما ارتفعت واردات المنطقة من اليابان بنسبة 13.5% بسبب ضعف الطلب على الصلب والآلات الكهربائية.

وذكرت أن اليابان سجلت في الشهر الماضي عجزا تجاريا عالميا للمرة الثالثة على التوالي بقيمة 2.2 مليار ين (19.0 مليار دولار) مع استمرار ارتفاع أسعار الطاقة وضعف الين في رفع قيمة الواردات.



ووفقا للبيانات ارتفعت صادرات ثالث أكبر اقتصاد بالعالم 9.4% مقارنة بالعام السابق بفضل الطلب القوي على شحنات الصلب والوقود المعدني والأجزاء الكهربائية، ولفتت الى أن الواردات تضخمت بنسبة 39.6% بفضل ارتفاع أسعار النفط الخام والفحم والغاز الطبيعي المسال، وبينت أن الصين ظلت بالشهر الماضي أكبر شريك تجاري لليابان تلتها الولايات المتحدة.