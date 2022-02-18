تستعد مجموعة الشايع، الشركة الرائدة في إدارة وتشغيل العلامات التجارية العالمية، للمساهمة في جعل دبي هيلز مول وجهة التسوق الجديدة الأكثر رواجا في دبي.

وسيحظى زوار المول الذي تم افتتاحه اليوم، بتجربة تسوق لا مثيل لها لدى شرائهم من ماركاتهم المفضلة للأزياء، العطور ومنتجات التجميل، أو لدى زيارة المطاعم التي تقدمها المجموعة والمصممة خصيصا لتعكس الأجواء الهادئة والعصرية لأحدث وجهة للتسوق ولتناول الطعام في دبي.



من خلال 22 محلا على مساحة أكثر من 105 آلاف قدم مربعة من مساحات البيع بالتجزئة، تقدم مجموعة الشايع لزبائنها مجموعة مختارة بعناية من أكثر العلامات التجارية العالمية المحبوبة.

تشمل القائمة مجموعة من المطاعم المفضلة لدى مختلف أفراد العائلة مثل ستاربكس، شيك شاك وبنكبري، وعلامات تجارية رائدة في مجال الأزياء والأحذية والصحة والجمال والأثاث المنزلي مثل أميركان إيجل، باث آند بودي وركس، بووتس، كليرز، د.فرانيس، اتش آند ام، فوت لوكر، جو مالون، لو لابو، مذركير، ماك، موجي، بوتري بارن، بوتري بارن للأطفال، فيكتوريا سيكريت، ووست إلم.



وبهذه المناسبة، صرح بين شيارير، نائب الرئيس الأول لإدارة العقار في مجموعة الشايع، قائلا: يسعدنا أن نكون جزءا من افتتاح دبي هيلز مول، الوجهة العالمية الجديدة للبيع بالتجزئة، في قلب هذه المنطقة الجديدة والمهمة في دبي.

كما أننا سعداء جدا بالعمل مجددا مع شركة إعمار العقارية، الشركة المطورة والمشغلة لدبي هيلز مول، ونتطلع إلى توسيع هذه الشراكة الناجحة باستمرار.



وتابع: يعد دبي هيلز مول مركزا نابضا بالحياة سيسهم بشكل كبير في تطوير دبي هيلز، حيث يقدم خدماته للمجتمع المحلي والزوار من جميع أنحاء المدينة.

إنه لأمر رائع أن نكون جزءا من هذه الإضافة الجديدة والراقية إلى قطاع البيع بالتجزئة في دبي، ونتطلع إلى استقبال زوارنا في محلاتنا الرائعة الجديدة، التي توفر لهم مجموعة من العلامات التجارية العالمية والتجارب المميزة.