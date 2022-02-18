طارق عرابي



مفاجأة جديدة فجّرها المزاد العقاري الذي أقامته وزارة العدل صباح أمس، وذلك بعد المنافسة الشديدة التي شهدها بيت في الجهراء مساحته 1000 متر مربع والتي تسببت في ارتفاع سعر البيع من 550 ألف دينار كسعر ابتدائي إلى 1.7 مليون دينار، أي ما يزيد 3 أضعاف على السعر الابتدائي، أي ان سعر المتر بلغ 1700 دينار.



وكان مزاد وزارة العدل قد شهد طرح 4 بيوت سكنية في كل من الجهراء والدسمة والعارضية وسلوى، حيث تم بيع 3 بيوت فقط، هي بيت الجهراء الذي بيع بسعر 1.7 مليون دينار، وبيت آخر في العارضية مساحته 300 متر مربع بسعر 292 ألف دينار (السعر الابتدائي 215 ألفا)، وبيع في سلوى مساحته 567 مترا مربعا تم بيعه بالسعر الابتدائي نفسه وهو 520 ألف دينار.