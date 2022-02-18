توصيات التوزيعات النقدية والمنحة للبنوك والشركات وارتفاع أسعار النفط تعيد الزخم لسوق الأسهم

استمرار التوازن في تعاملات الأجانب على أسهم البنوك.. وقيمة تعاملاتهم تبلغ 2.69 مليار دينار



شريف حمدي



بعودة الزخم الشرائي للأسهم القيادية، شهدت البورصة قفزة في تعاملات كل مؤشراتها ومتغيراتها بنهاية تعاملات الأسبوع، اذ حققت القيمة السوقية مكاسب بنسبة 2% بإجمالي اقترب من 890 مليون دينار، ليصل اجمالي القيمة السوقية لبورصة الكويت الى 44.83 مليار دينار ارتفاعا من 43.94 مليار دينار الاسبوع الماضي، لتقترب بذلك من مستوى 45 مليار دينار لأول مرة منذ سنوات.



ويدعم السوق خلال الجلسات الحالية افصاحات الشركات والبنوك عن النتائج الختامية للعام المالي الماضي، والتي تصاحبها توصيات بالتوزيعات النقدية والمنحة، والتي يبدو حتى الآن انها مرضية للمساهمين وتعوض الإحجام عن التوزيعات لعام 2020 بسبب انكماش الأرباح من ناحية وتحقيق خسائر من ناحية جراء تفشي جائحة كورونا.



كما يستمر دعم السوق ودفعه في الاتجاه الصاعد استمرار ارتفاع اسعار النفط، بتخطي سعر برميل النفط الكويتي مستوى 90 دولارا للبرميل، حيث يعتمد الاقتصاد بشكل كبير على العائدات النفطية، وهو ما ينعكس على مجمل اداء البورصة بشكل عام.



وبعودة الكثافة الشرائية لأسهم السوق الأول الى جانب استمرار الزخم الشرائي للأسهم المتوسطة والصغيرة بالسوق الرئيسي، شهدت السيولة المتدفقة للسوق ارتفاعا لافتا بنسبة 31.5% باجمالي سيولة 388 مليون دينار بمتوسط يومي 77 مليون دينار ارتفاعا من 295 مليون دينار بمتوسط يومي 59 مليون دينار الاسبوع الماضي.



وشهدت احجام التداول ارتفاعا ايضا بنسبة 15% ببلوغ كميات الأسهم المتداولة الى 1.476 مليار سهم ارتفاعا من 1.290 مليار سهم الأسبوع الماضي.



وأنهت البورصة التعاملات الأسبوعية على ارتفاع جماعي للمؤشرات وذلك على النحو التالي:



٭ ارتفع مؤشر السوق الأول بنسبة 2.3% محققا 191 نقطة مكاسب ليصل الى 8273 نقطة من 8082 نقطة الاسبوع الماضي.



٭ حقق مؤشر السوق الرئيسي مكاسب بنسبة 0.9% بإضافة 61 نقطة ليصل الى 6376 نقطة من 6315 نقطة الاسبوع الماضي.



٭ ارتفع مؤشر السوق العام بنسبة 2% بمكاسب 152 نقطة ليصل الى 7629 نقطة من 7477 نقطة.



ملكيات الأجانب بالبنوك



استمرت حالة التوازن في تعاملات الاجانب على اسهم البنوك الكويتية بين البيع والشراء للأسبوع الثاني على التوالي، حيث ارتفعت نسب ملكياتهم في 4 بنوك وهي: الخليج، الأهلي، برقان، ووربة، فيما خفضوا ملكياتهم في المتحد، والدولي KIB، وبيتك، وبوبيان، واستقرت الملكيات في كل من الوطني والتجاري.



ووفقا لاحصائية البورصة حول نسب الملكيات الاجنبية في البنوك الكويتية في 16 الجاري، بلغت قيمة ملكيات الاجانب في الـ 10 بنوك الكويتية 2.69 مليار دينار ارتفاعا من 2.68 مليار الاسبوع الماضي.



وارتفعت في الخليج بنسبة 0.06% بنسبة اجمالية 12.38% بقيمة 115.8 مليون دينار، وارتفعت في الاهلي بنسبة 0.01% بنسبة اجمالية 0.46% باجمالي 2.48% بقيمة 21.3 مليون دينار، كما ارتفعت في وربة بـ0.02% لتصل الى 4.28% بقيمة 23.6 مليون دينار.



فيما انخفضت ملكية الاجانب في المتحد بنسبة 0.01% ليصل الاجمالي الى 0.40% بقيمة 2.9 مليون دينار، كما انخفضت في الدولي KIB بنسبة 0.04% لتصل النسبة الاجمالية الى 5.76% بقيمة 14.8 مليون دينار، وانخفضت في بيت التمويل الكويتي (بيتك) بنسبة 0.03% بنسبة اجمالية 10.34% بقيمة 797.7 مليون دينار، كما تراجعت في بنك بوبيان بنسبة 0.01% لتصل النسبة الاجمالية الى 5.25% بقيمة 135.7 مليون دينار.



واستقرت في البنك الوطني عند 20.95% بقيمة 1.579 مليار دينار، كما استقرت نسبة ملكيات الاجانب في بنك التجاري عند 0.06% بقيمة 621 ألف دينار.