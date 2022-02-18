توقع رئيس منظمة البلدان المصدرة للبترول «أوپيك» برونو جان إيتوا، أن تتجاوز أسعار برميل النفط حاجز الـ100 دولار للبرميل قريبا.

وأكد إيتوا، في مقابلة مع «قناة العربية» أمس، أن المنتجين سيبحثون قدرتهم على زيادة الإنتاج في الاجتماع المقبل لـ«أوپيك»، موضحا أن «أوپيك» والمنتجين من خارجها يعملون معا للحفاظ على استقرار الأسواق والأسعار، ويبذلون ما في وسعهم لتحقيق ذلك، لأن الأسعار المرتفعة لا تخدم المستهلكين أو المنتجين ولا يستفيد منها الاقتصاد العالمي وتؤثر على النمو الاقتصادي.

وكان رئيس منظمة البلدان المصدرة للبترول «أوپيك»، قال أول من أمس، إنه لا توجد حلول عاجلة للتعامل مع ارتفاع أسعار النفط.

وأضاف إيتوا، وهو أيضا وزير الطاقة في الكونغو، في مؤتمر للطاقة في الرياض، أن إمدادات النفط الآن ليست كافية، وشركات النفط لا تستثمر بما يكفي، وعلينا الاستثمار بأسرع ما يمكن حتى يلبي المعروض الطلب. وأوضح أن هناك ارتفاعا سريعا في الطلب وعلينا التعامل مع ذلك، وبينما زاد إنتاج النفط خلال الأشهر الماضية إذ لاتزال هناك فجوة بين الأهداف والإنتاج، نقلا عن «رويترز».

ويأتي ذلك فيما هبط النفط خلال تعاملات الأمس، حيث انخفض خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 0.7%، إلى 92.81 دولارا للبرميل، بعد أن خسر أكثر من 3% في وقت سابق من الجلسة.

وكان قد أغلق على زيادة 1.7% في الجلسة السابقة، كما انخفض خام برنت 0.9%، إلى 94.11 دولارا بعد أن أنهى تعاملات اليوم السابق على ارتفاع 1.6%.