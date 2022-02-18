بشرى شعبان



كشف مصدر خاص في وزارة الشؤون لـ«الأنباء» ان قطاع الرعاية الاجتماعية أعد العدة وأنجز آلية العودة الى العمل الطبيعي كما كان قبل جائحة كورونا مع مراعاة خصوصية الفئات المستفيدة من خدمات القطاع سواء كبار السن والاطفال والاحداث.

وأوضح المصدر ان تنفيذ القرار بانتظار صدور التعميم بتنفيذ قرارات مجلس الوزراء من الوزارة. وشدد على ان القطاع مازال ملتزما بتنظيم الاحتفالات داخل كل ادارة او كل دور على حدة مع مراعاة الاشتراطات الصحية.



وعن عودة فرق الخدمات الطبية المنزلية لكبار السن، توقع المصدر ان ينطلق العمل بها فور صدور تعميم الوزارة لاسيما ان جدولة الزيارات والفرق جاهزة للانطلاق خلال الاسبوع المقبل او بعد اجازات الاعياد الوطنية مباشرة.