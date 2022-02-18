جهود مشهودة وتعامل راق من جميع الكوادر الوطنية العاملين في مطار الكويت الدولي، وفي شركة الخطوط الجوية الكويتية.



ويعتبر مدير النوبة في خدمات الركاب بمطار الكويت T4 طلال عبدالله الهاجري، وضابط حركة أعلى في إدارة الخدمات الأرضية في الخطوط الجوية الكويتية فواز خالد الفوزان مثالا رائعا في الإخلاص والتفاني بعملهما وحرصهما على استقبال المراجعين بكل رحابة والعمل على تسهيل أمورهم خصوصا كبار السن والعائلات وكل من بحاجة إلى مساعدة، حتى أن بعض المسافرين لا يشعرون بالوقت بفضل متابعة الهاجري وتنسيق العمل بشكل مثالي، فلكم جميعا أجمل باقة ورود معطرة بعبق الياسمين.



وفقكم الله وعساكم عالقوة.