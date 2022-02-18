الوافدون غير المطعمين ممنوعون من دخول البلاد.. ومكتمل التحصين مطالب بفحص «PCR» قبل القدوم بـ 72 ساعة

المطعم بالجرعة الثانية ومر عليه 9 أشهر ممنوع من دخول البلاد.. والأطفال أكبر من 6 سنوات مطالبون بفحص «PCR»



أحمد مغربي



في الوقت الذي تسري قرارات مجلس الوزراء والسلطات الصحية بشأن المغادرة والقدوم عبر مطار الكويت الدولي اعتبارا من يوم الأحد المقبل 20 الجاري، قالت مصادر مسؤولة في الإدارة العامة للطيران المدني لـ «الأنباء» ان قرارات مجلس الوزراء بشأن السفر خاصة بالمواطنين فقط ولا تشمل الوافدين، حيث تسري على الوافدين القرارات السابقة المعمول بها سابقا والتي تلزم بضرورة إجراء فحص (PCR) قبل القدوم إلى البلاد وبعد الوصول لإنهاء الحجر المنزلي، وذلك بغض النظر عن حالة التطعيم.



وفي التفاصيل، ذكرت المصادر أنه يمنع دخول الوافدين إلى الكويت من غير متلقي لقاح كورونا، وبالنسبة لغير مكتملي التحصين وهم من تلقوا جرعة أو جرعتين فقط دون الحصول على الجرعة التنشيطية الثالثة فإنه يسمح بدخولهم بشرط عدم مرور 9 أشهر على موعد أخذ الجرعة الثانية، وضرورة إجراء فحص (PCR) قبل القبول على الرحلة بنحو 72 ساعة يفيد بالخلو من الإصابة بفيروس كورونا، مع الالتزام بالحجر المنزلي لمدة 7 أيام بعد الوصول مع إمكانية إنهاء الحجر قبل ذلك في حال فحص (PCR) يؤكد سلبية الإصابة من الفيروس.



وأشارت المصادر إلى أنه بالنسبة لمكتملي التحصين ممن حصلوا على جرعتين وجرعة ثالثة تنشيطية فإنهم مطالبون أيضا بإجراء فحص (PCR) قبل الدخول أو بعدها لإنهاء الحجر المنزلي، وبالنسبة للأطفال الوافدين من هم في عمر يزيد على 6 سنوات ينبغي إحضار شهادة (PCR) يفيد بالخلو من الفيروس، وذلك كما هو معمول به سابقا.



وشددت المصادر على جميع الوافدين الراغبين في السفر خلال عطلة الأعياد الوطنية أو بعدها بضرورة التأكد من تعليمات مجلس الوزراء والسلطات الصحية الخاصة بالدخول الى الكويت وفقا للتعليمات السابقة التي تشترط إجراء فحص (PCR) قبل دخول البلاد بنحو 72 ساعة وبعد الدخول لإنهاء الحجر المنزلي.



وأكدت المصادر على أن قرارات مجلس الوزراء في اشتراطات السفر تخص المواطنين فقط، أما المقيمون مكتملو التحصين فتطبق عليهم إجراءات السفر الصادرة سابقا.



آلية سفر المواطنين



وبالنسبة للمواطنين مكتملي التحصين فإنه تم إلغاء فحص (PCR) قبل الوصول الى البلاد، وإلغاء فحص (PCR) عند الوصول إلى البلاد وإلغاء الحجر المنزلي المطبق عند الوصول الى البلاد، أما غير مكتملي التحصين فإنه تم إلغاء فحص (PCR) قبل الوصول الى البلاد والالتزام بالحجر المنزلي لمدة 7 أيام بعد الوصول مع إمكانية إنهاء الحجر قبل ذلك في حال إجراء فحص (PCR) يؤكد الخلو من الفيروس.



أما المواطنون غير المحصنين فإنه ينبغي إجراء فحص (PCR) قبل القبول على الرحلة بـ 72 ساعة يفيد بالخلو من الإصابة بفيروس كورونا، ويطبق الحجر المنزلي لمدة 7 أيام بعد الوصول مع إجراء فحص (PCR) في اليوم السابع يؤكد الخلو من الفيروس وذلك لإنهاء الحجر، ويستثنى من ذلك الأطفال من هم دون سن الـ 16 سنة.