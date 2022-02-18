بمناسبة العيد الوطني ويوم التحرير تنظم جمعية الكاريكاتير الكويتية بالتعاون مع جمعية الدعية التعاونية مهرجان الأعياد الوطنية في الساعة الثالثة عصرا من يوم الاثنين 21 فبراير، وبجمعية الدعية، متضمنا العديد من الفعاليات والأنشطة الترفيهية والفنية.



وبارك رئيس جمعية الدعية التعاونية حمد المناعي للشعب الكويتي بالأعياد الوطنية أعادها الله على الجميع بكل خير، داعيا المولى عز وجل أن يحفظ الكويت وأميرها وشعبها من كل مكروه.

وهنأ جمعية الكاريكاتير بمقرها الجديد المقام في منطقة الدعية، مؤكدا الحرص على دعم جمعية الكاريكاتير للارتقاء بالفن ودعم الفنانين والهواة لممارسة هذا الفن الساخر الجميل.

ولفت المناعي إلى أهمية التعاون المشترك بين الجمعيات التعاونية والنفع العام لما فيه خدمة للجميع ودعم المجالات الإبداعية التي تهتم بفئات المجتمع العمرية لتصبح الأنشطة المقدمة من هذا التعاون عاملا مهما على سد فراغ الشباب والأطفال والاهتمام برغباتهم ومساعدتهم على تحقيق أهدافهم وكل ما نقوم به ما هو الا خدمة للوطن وتنشئة الأجيال كي تحمل أمانة الوطن على عاتقها وتنهض به.



بدوره، أكد رئيس جمعية الكاريكاتير الزميل محمد ثلاب على استعداد الجمعية الدائم للمشاركة في الأعياد الوطنية، وهذه السنة هي الأولى التي تشارك فيها مع جمعية الدعية التعاونية، بعمل معرض فني وطني عن الكويت بوجود فناني الكاريكاتير القائمين على الأنشطة والفعاليات وسيكون هناك رسم مباشر للحضور المشارك في المهرجان ورسم للأطفال وبوجود فعاليات الأطفال.

وأضاف ثلاب أن الأهداف مشتركة بين الجمعيتين لخدمة أهالي المنطقة في إقامة هذا المهرجان والحث على التعاون بين جمعيات النفع العام والجمعيات التعاونية ومن باب مسؤولية الجمعية وفنانيها أن يكونوا موجودين في هذا اليوم لمشاركة الناس أفراح الوطن، متمنين الازدهار والتقدم للكويت.