رسميا.. صدر مرسوم بتوقيع سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح بقبول استقالة نائب رئيس الوزراء وزير الدفاع الشيخ حمد جابر العلي ونائب رئيس الوزراء وزير الداخلية الشيخ أحمد المنصور، على أن يتم إبلاغ المرسوم الى مجلس الأمة ويعمل به من تاريخ صدوره غدا الأحد في الجريدة الرسمية، كما صدر رسميا مرسوم بتعيين كل من د.محمد الفارس نائب رئيس مجلس الوزراء وزير النفط وزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة بالإضافة الى عمله وزيرا للداخلية بالوكالة، والشيخ د.أحمد ناصر المحمد وزير الخارجية وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بالإضافة الى عمله وزيرا للدفاع بالوكالة.