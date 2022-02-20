أسامة دياب



قام الوزير البريطاني لشؤون الاستثمار بوزارة التجارة الدولية والأعمال والطاقة والاستراتيجية الصناعية اللورد جيري جريمستون، بزيارة الكويت يوم 16 الجاري برفقة المفوض التجاري لصاحبة الجلالة بمنطقة الشرق الأوسط سايمون بيني لزيادة تعزيز التعاون التجاري والاستثماري بين المملكة المتحدة والكويت.



وخلال الزيارة، التقى جريمستون بوزير المالية ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار عبدالوهاب الرشيد، ومحافظ البنك المركزي د.محمد الهاشل، وعضو مجلس الإدارة المنتدب في الهيئة العامة للاستثمار غانم الغنيمان لمناقشة سبل زيادة تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين والتعاون في مجال التجارة والاستثمار.



وفي هذا السياق، قال جريمستون: إن المملكة المتحدة والكويت حليفان قويان، لقد استمتعت بزيارتي الأولى هنا في الكويت كوزير بريطاني لشؤون الاستثمار، وكان من دواعي سروري لقاء وزير المالية الكويتي لمناقشة السبل التي يمكن لدولتينا من خلالها الاستثمار والتجارة مع بعض، ونتطلع إلى استمرار شراكتنا مع اقتراب المملكة المتحدة من بدء مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة مع مجلس التعاون الخليجي، والتي تعد الكويت عضوا رئيسيا فيها.