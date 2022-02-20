دعت سفاراتنا في عدد من الدول الأوروبية مواطنينا في هذه الدول إلى أخذ الحيطة والحذر من أي أخطار ناتجة عن العاصفة التي اجتاحت شمال أوروبا خلال اليومين الماضيين.



فقد أهابت سفارتنا لدى المملكة المتحدة بجميع المواطنين والطلبة الكويتيين الموجودين في مختلف المدن البريطانية وايرلندا إلى اتخاذ الحيطة والحذر واتباع تعليمات السلطات المحلية حفاظا على سلامتهم، داعية إياهم إلى التواصل معها في حال الاستفسار أو الحاجة إلى المساعدة على رقم الطوارئ التالي: 00442075903400.



كما دعت سفارتنا لدى ألمانيا مواطنينا هناك إلى اتباع إرشادات السلطات المعنية والتواصل معها في حال الحاجة إلى المساعدة أو الاستفسار على هاتف الطوارئ 491608973000+.



كما اتخذت سفارتنا لدى بلجيكا خطوة مماثلة، مؤكدة استعدادها التام إلى تقديم العون والمساعدة لمواطنينا بالمملكة، داعية إياهم إلى التواصل معها لطلب الاستفسار أو المساعدة على الرقمين التاليين:



+32(0)477775801 / +32(0)26477950