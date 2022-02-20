باهي أحمد



كشفــــت مصـــادر معنية في الخطوط الجوية الكويتية، أن الشركة ستوقع اتفاقية لإعادة هيكلة أسطول طائراتها مع «إيرباص»، والتي تستهدف من خلالها تحديث أسطول الطائرات، وذلك ارتكازا على 4 محاور منها عدد الطائرات في أسطول «الكويتية»، وطرازات الطائرات المستخدمة، وأحجامها ومدى طيرانها، والسعة المقعدية للطائرات.



وبينت المصادر أن «الكويتية» ستعلن تفاصيل تلك الاتفاقية غدا الاثنين، إذ تعد أكبر عقد للناقل الوطني مع منتج طائرات، سيشكل في مجمله نقلة نوعية غير مسبوقة في مسيرة الطائر الأزرق.



وذكرت المصادر أن الاتفاقية الجديدة ستكون لها انعكاسات مباشرة على النشاط التشغيلي لـ «الكويتية» إذ تأتي في إطار تحقيق الشركة لأهدافها الاستراتيجية، بتكامل وتجانس أسطولها بالتناسب مع حجم الطلب على الوجهات المختلفة، وكذلك توافقا مع الخطة التشغيلية المقبلة والتي تضمنت فتح عدد من الوجهات الجديدة وزيادة التشغيل إلى وجهات حالية.



يأتي ذلك إلى جانب اهتمام الشركة البالغ بمواكبة آخر التطورات التكنولوجية والخدماتية في عالم الطيران، والتي تقوم على السلامة والأمن وتقديم الخدمة المتميزة للعملاء.