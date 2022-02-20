المحلل المالي



ارتفعت توزيعات الأرباح النقدية على المساهمين والمعلنة من قبل 8 بنوك كويتية (أعلنت عن نتائجها حتى الآن لعام 2021) بنسبة 61% لتسجل 388 مليون دينار، بعد انخفاض حاد في توزيعات الأرباح النقدية لعام 2020، بسبب الأزمة التي نتجت عن جائحة كورونا، حيث انخفضت بنسبة 52% إلى 241 مليون دينار من 500 مليون دينار عن عام 2019.



وبحسب رصد لـ الأنباء»، فقد جاء هذا الارتفاع بالتزامن مع نمو صافي أرباح القطاع بنسبة 85% خلال عام 2021 لتسجل 834 مليون دينار، (وذلك باستثناء بنكي التجاري والكويت الدولي «KIB» لم يعلنا بعد، فالتوزيعات النقدية لعام 2021 لا تزال أقل بنسبة 22% عن التوزيعات النقدية عن عام 2019.



وبالرغم من ارتفاع توزيعات الأرباح النقدية عن عام 2021، فقد انخفض معدل نسبة التوزيعات النقدية الى صافي الأرباح للقطاع المصرفي من 53% لعام 2020 الى 47% لعام 2021، وهي قريبة الى النسبة عن عام 2019 والتي سجلت 50%.



واستنادا إلى التوزيعات النقدية عن عام 2021 وأسعار أسهم البنوك كما في 14 فبراير 2022، بلغ معدل العائد النقدي لقطاع البنوك الكويتية 1.73%، وفيما يلي أبرز مؤشرات التوزيعات النقدية للبنوك الكويتية خلال عام 2021:



1 - يتصدر بنك الكويت الوطني وبفارق كبير عن باقي البنوك الكويتية بتوزيعاته النقدية على المساهمين عن عام 2021 التي بلغت 216 مليون دينار (30 فلسا للسهم) مرتفعة بنسبة 58% من 137 مليون دينار لعام 2020 وبالتالي يكون الوطني قد وزع نحو 64% من صافي أرباحه لعام 2021 وهي أعلى نسبة بين البنوك الكويتية وشكلت توزيعاته النقدية 56% من توزيعات الأرباح النقدية للقطاع المصرفي الكويتي. ويتمتع البنك الوطني بعائد نقدي (توزيعات الأرباح النقدية إلى سعر السهم) جيد نسبته 2.9% بالمقارنة مع معدل القطاع الذي سجل 1.73%.



2 - بلغت توزيعات بيت التمويل الكويتي النقدية لعام 2021 نحو 100.4 مليون دينار (12 فلسا للسهم بالمقارنة مع 10 فلوس لعام 2020) وبارتفاع عن عام 2020 نسبته 32% وقد بلغت نسبة التوزيعات النقدية لبيتك الى صافي الأرباح نحو 42% لعام 2021 وشكلت توزيعاته النقدية 26% من التوزيعات النقدية للقطاع خلال العام نفسه. أما عائد التوزيعات النقدية فقد سجل 1.31% لعام 2021.



3 - ارتفعت توزيعات الأرباح النقدية لبنك الخليج عن عام 2021 بنسبة 41% لتسجل 21 مليون دينار (7 فلوس للسهم) بالمقارنة مع 15 ملايين دينار لعام 2020 (5 فلوس للسهم) ويكون البنك قد وزع ما يعادل 50% من صافي أرباحه لعام 2021 وهي ثاني أعلى نسبة بعد الوطني بين البنوك الكويتية. كما شكلت توزيعاته النقدية فقط 5% من توزيعات القطاع المصرفي الكويتي وبعائد نقدي للسهم بلغ 2.25%.



4 - ارتفعت توزيعات الأرباح النقدية لبنك برقان عن عام 2021 بنسبة 19% لتسجل 15.6 مليون دينار (5 فلوس للسهم) بالمقارنة مع 13 مليون دينار لعام 2020 (5 فلوس للسهم) ويكون البنك قد وزع ما يعادل 38% من صافي أرباحه لعام 2021.



5 - أما بنك بوبيان فقد بلغت توزيعات أرباحه النقدية عن عام 2021 نحو 16 مليون دينار بعد عدم توزيعه أي أرباح نقدية عن عام 2020 وبالتالي يكون بنك بوبيان قد وزع 37% من صافي أرباحه.



6 - أما البنك الأهلي الكويتي وبالتزامن مع ارتفاع أرباحه لعام 2021 بنسبة 139%، فقد بلغت توزيعاته النقدية 8.5 ملايين دينار أو ما يعادل 5 فلوس للسهم و42% من صافي أرباحه لعام 2021.



7 - بعد انقطاع عن توزيعات نقدية عام 2020 فقد عاد البنك الأهلي المتحد الى التوزيع، حيث بلغت توزيعاته النقدية عن عام 2021 نحو 11 مليون دينار (5 فلوس للسهم) وبتوزيع 43.5% من صافي أرباحه وبعائد من التوزيعات النقدية بلغ 1.43%.



يذكر أن المستثمرين يهتمون خلال الربع الأول من كل عام بإعلانات الأرباح والتوزيعات النقدية التي تعلنها الشركات المدرجة في بورصة الكويت، حيث تعتبر شريحة كبيرة من المستثمرين الأفراد التوزيعات النقدية مصدرا من مصادر الدخل للإنفاق الشخصي.



بينمـــا تعتبر فئــة المستثمرين من المؤسسات والصناديق الاستثمارية تلك التوزيعات النقدية فرصة لزيادة السيولة لديها، وإعادة استثمارها بالسوق بفرص استثمارية ذات عائد أفضل.



ويشكل قطاع البنوك الكويتية المدرجة في بورصة الكويت، الرافعة الرئيسية ومحرك النمو لأرباح الشركات المدرجة وتوزيعاتها النقدية، حيث تعتبر ذات أهمية كبيرة للمستثمر ومؤشر على تعافي البورصة وتحسن الوضع والأداء المالي للبنوك.