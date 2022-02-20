أطلقت مجموعة «BNK Automotive» للسيارات الوكيل المعتمد لعلامة فولفو التجارية في الكويت سيارتي «فولفو XC40 ريتشارج» و«فولفو C40 ريتشارج» الجديدتين الكهربائيتين بالكامل.

وقالت الشركة في بيان لها إن مستقبل سيارات فولفو كهربائي، وسيارتي فولفو XC40 ريتشارج (XC40 Recharge) وفولفو C40 ريتشارج (C40 Recharge) الجديدتين هما الأحدث في إطار مظاهر التزام الشركة بمستقبل خال من الانبعاثات الكربونية.



تحوّل الشركة نحو أن تصبح صانع سيارات كهربائية خالصة هو جزء من خطتها المناخية الطموحة، وهي الخطة التي تسعى إلى تقليص البصمة الكربونية لدورة حياة كل سيارة من خلال إجراءات ملموسة.



من جانبه، قال بدر ناصر الخرافي الرئيس التنفيذي في مجموعة «BNK Automotive» للسيارات: بصفتنا من دُعاة ومناصري كهربة صناعة السيارات، فإن إطلاق سيارتي XC40 Recharge و C40 Recharge اللتين تعملان بالكهرباء بالكامل يشير إلى بدء التغيير الذي كنا نتوقعه لجعل الكويت أكثر حفاظاً على البيئة.



هاكان سامويلسون، الرئيس التنفيذي لشركة فولفو السويدية قال: لقد قلنا هذا مرات عدة من قبل: بالنسبة لشركة سيارات فولفو، فالمستقبل كهربائي، واليوم، نحن نخطو خطوة جديدة رئيسية في هذا الاتجاه بإطلاق XC40 وC40 الكهربائيتين بالكامل كما نعلن عن إطلاق سلسلة سيارات ريتشارج.



بدوره، قال أشرف تميم، المدير العام لمجموعة BNK اوتوموتيف: نحن فخورون بالنجاح الذي تمكنا من تحقيقه خلال العام الماضي، مع نمو المبيعات بنسبة 15 في المئة خلال العام 2021، ونمو إجمالي بلغت نسبته 300 في المئة لشركة سيارات فولفو الكويت تحت إشراف BNK أوتوموتيف.



وسيارة XC40 Recharge - التي يستند تصميمها على نموذج سيارة XC40 الرياضية الصغيرة المتعددة الاستخدامات والأكثر مبيعاً والحائزة العديد من الجوائز - هي أول سيارة كهربائية خالصة في أسرة سيارات فولفو.

إنها تمثل مَعلماً حقيقياً لشركة سيارات فولفو: إذ إنها أول سيارة كهربائية طرحتها الشركة وأول سيارة فولفو مزودة بنظام معلومات وترفيه جديد تماماً ومدعوم بنظام التشغيل أندرويد من غوغل.



وبالإضافة إلى ذلك، فإن سيارة C40 Recharge - التي يرتكز تصميمها على أساس منصة «الهندسة التراكبية المدمجة (CMA) - تتمتع بجميع مزايا سيارات الدفع الرباعي، ولكن بتصميم أكثر تبسيطاً وأناقة، وهي أول طراز من فولفو في التاريخ تم تصميمه كسيارة تعمل بالكهرباء فقط.



وبحلول العام 2025، تهدف شركة سيارات فولفو إلى جعل 50 في المئة من حجم مبيعاتها العالمية تتألف من سيارات كهربائية خالصة، على أن تكون بقية السيارات هجينة. وبحلول العام 2030، تخطط الشركة أن تصبح كل سيارة تبيعها كهربائية خالصة.



وعلى غرار سيارة XC40 Recharge، تأتي C40 Recharge مزودة بواحد من أفضل أنظمة المعلومات والترفيه في السوق، وهو النظام الذي تم تطويره بالاشتراك مع شركة غوغل ويعتمد على نظام التشغيل أندرويد ويوفر للمستهلكين تطبيقات وخدمات غوغل المدمجة، مثل خرائط غوغل ومساعد غوغل ومتجر Google Play.



وتتألف منظومة الدفع الخاصة بكل واحدة من السيارتين من محركين كهربائيين مزدوجين، أحدهما في الأمام والآخر على المحور الخلفي، ويعملان ببطارية تبلغ قوتها 78 كيلو واط/ ساعة ويمكن شحنها بسرعة حتى 80 في المائة في غضون 40 دقيقة.

وهي منظومة توفر نطاق مسافة يبلغ حوالي 420 كيلومتراً، والذي من المتوقع أن يتحسن مع مرور الوقت من خلال التحديثات المتتالية لبرمجيات المنظومة عبر الأثير.