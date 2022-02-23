انطلاقاً من التعاون مع مختلف الجهات ذات العلاقة، قامت شركة مستشفيات الضمان الصحي (ضمان) بزيارة مساعد وزير الخارجية للشؤون القنصلية بالوكالة في وزارة الخارجية المستشار مشعل إبراهيم المضف.

حضر اللقاء الرئيس التنفيذي لشركة «ضمان» ثامر عرب ومدير الخدمات المحلية والخارجية في شركة «ضمان» عادل الجمهور.



وتضمنت الزيارة عرضا تقديميا عن منظومة الرعاية الصحية لشركة ضمان واستعداداتها والخدمات التي توفرها، وتحديدا دورها في خدمة فحص العمالة الوافدة في دولهم قبل قدومهم للكويت، وأثر ذلك في تعزيز الأمن الصحي الوطني عبر تصفية اللائقين صحيا.



وقال ثامر عرب إن الهدف من هذه الزيارة استعراض أهم أنشطة وتطورات واستعدادات الشركة من ناحية الرؤية والأهداف والإنجازات والخطط الحالية والمستقبلية، باعتبارها مبادرة حكومية من وزارة صحية كأول مؤسسة رعاية صحية في الشرق الأوسط تعمل بنظام الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص (PPP) بما يسهم في تنويع مصادر الدخل ورفد الاقتصاد الكويتي، إضافة إلى كون شركة ضمان أول جهة في الشرق الأوسط تقدم خدماتها بالنظام المتكامل للمحافظة على الصحة (HMO) من خلال توفير الضمان الصحي مع منظومة متكاملة من مراكز الرعاية الصحية والمستشفيات ومختلف الخدمات ذات العلاقة من مختبرات وصيدليات وأشعة وغير ذلك ما يتعلق بالاستشارات والتشخيص والعلاج والوقاية لرفع مؤشرات الرعاية الصحية في الكويت عبر الوقاية والتوعية المجتمعية.



وأثنى عرب على مختلف جهود وزارة الخارجية والسفارات الكويتية في مساندة ودعم مختلف المشاريع التنموية الوطنية، مبينا أن شركة ضمان سيكون لها دور كبير في تعزيز الأمن الصحي بالكويت مع وزارة الصحة، ما يسهم في تخفيف مختلف الأعباء على وزارة الصحة وتقديم خدمة صحية متكاملة للمقيمين تبدأ من لحظة تقديم طلب القدوم إلى الكويت وتستمر طوال فترة إقامتهم فيها، حيث إن المحطة الأولى لعلاقة شركة ضمان مع الوافد تبدأ في بلده من خلال فتح ملف وتسجيل بياناته وتاريخه الطبي وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة ومن ثم تستمر خدمات الرعاية الصحية في الكويت إذا كان هذا الشخص لائقا صحيا.



وأشار عرب إلى أنه بناء على القوانين والقرارات الحكومية الخاصة بتأسيس شركة ضمان، فإنها تعتزم البدء في مشروع فحص العمالة الوافدة، وذلك حسب المنصوص عليه في نظامها الأساسي وأغراض الشركة.