قال خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز بمناسبة احتفال المملكة بذكرى «يوم التأسيس»: «نعتز بذكرى تأسيس هذه الدولة المباركة في العام 1139هـ (1727م)، ومنذ ذلك التاريخ وحتى اليوم، أرست ركائز السلم والاستقرار وتحقيق العدل».



وأضاف خادم الحرمين الشريفين في تغريدة بحسابه على موقع تويتر أمس: «إن احتفاءنا بهذه الذكرى، هو احتفاء بتاريخ دولة، وتلاحم شعب، والصمود أمام كل التحديات، والتطلع للمستقبل. والحمد لله على كل النعم».



واحتفلت المملكة العربية السعودية أمس لأول مرة في تاريخها بذكرى يوم تأسيس الدولة السعودية الأولى في منتصف عام 1139هـ الموافق فبراير من عام 1727م على يدي الإمام محمد بن سعود، وهو ما يعرف بـ«يوم التأسيس»، وذلك تحت شعار «يوم بدينا». وهنأ صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر، في برقية أخاه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، بهذه المناسبة. كما هنأ سمو الشيخ عبدالله بن حمد آل ثاني نائب أمير قطر، والشيخ خالد بن خليفة بن عبدالعزيز آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية القطري، في برقيتين خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، بالمناسبة ذاتها. وهنأ عاهل الاردن الملك عبدالله الثاني أخاه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، بمناسبة يوم التأسيس، وأعرب في برقيته، باسمه واسم شعب المملكة الأردنية الهاشمية وحكومتها عن أصدق التهاني والمشاعر الأخوية بهذه المناسبة، سائلا الله تعالى أن يعيدها على خادم الحرمين الشريفين وهو ينعم بموفور الصحة والعافية، وعلى الشعب السعودي بتحقيق المزيد من التقدم والازدهار في ظل قيادته الحكيمة. وفي سياق متصل، هنأ الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، والشعب السعودي الشقيق، بمناسبة «يوم التأسيس».



وقال الرئيس السيسي في تدوينة على صفحته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي إن يوم التأسيس يعبر بصدق عن العمق التاريخي للمملكة العربية السعودية ومسيرة البناء والتطوير والنهضة التي شهدتها على جميع المستويات في ظل قيادتها الحكيمة.



كما وجه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الاعلى للقوات المسلحة في دولة الامارات العربية المتحدة، رسالة إلى السعودية قيادة وشعبا بمناسبة الاحتفال بيوم التأسيس.



وقال الشيخ محمد بن زايد في تغريدة بحسابه على تويتر أمس: «أهنئ خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، والشعب السعودي الشقيق، بمناسبة «يوم التأسيس».



وأضاف: «تاريخ عريق ومشرف، وقادة عظام صنعوا نهضة بلادهم جيلا بعد جيل». وختم ولي عهد ابوظبي تغريدته بالقول: «أدعو الله أن يديم على المملكة ازدهارها ورفعتها، ويحفظها بالأمن والأمان».



بدوره، أعرب دولة رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان، في برقية تهنئته عن تمنياته للمملكة بالمزيد من التقدم والرخاء.



وقال رئيس الوزراء اللبناني، نجيب ميقاتي، في تهنئته للمملكة بذكرى تأسيسها إن «السعودية لها في وجدان كل مسلم وعربي مكانة مميزة، ونحن نعتز بتاريخ من العلاقات التي جمعت بلدينا وبوقوف المملكة الدائم إلى جانب لبنان ودعمه». واضاف: «نهنئ المملكة قيادة وشعبا في هذا اليوم ونتمنى لها دوام التقدم والازدهار والريادة».

سفير خادم الحرمين الشريفين: «يوم التأسيس» يجسّد الاعتزاز بالجذور الراسخة للمملكة

سفير خادم الحرمين الشريفين الأمير سلطان بن سعد آل سعود

(كونا): أكد سفير خادم الحرمين الشريفين لدى البلاد الأمير سلطان بن سعد آل سعود أن ذكرى تأسيس الدولة السعودية (يوم التأسيس) تجسد الاعتزاز بالجذور الراسخة والارتباط الوثيق بين المواطنين والقادة وما أرسوه من وحدة وتلاحم لتحقيق الأمن والاستقرار للمملكة. وقال الأمير سلطان بن سعد في بيان صحافي أمس إن الأمر الملكي الذي صدر باعتبار «يوم التأسيس» ذكرى وطنية تتجدد كل عام «يؤكد مدى حرص قيادة المملكة على استذكار تاريخ الدولة السعودية وإبراز عمقها التاريخي والحضاري الممتد لأكثر من ثلاثة قرون - منذ منتصف عام 1139 هجرية الموافق 22 فبراير 1727 ميلادية وهو بداية تأسيس الدولة السعودية الأولى على يد الإمام محمد بن سعود وعاصمتها الدرعية». وأوضح أن المملكة العربية السعودية مع تاريخها العريق وما تشهده من نهضة تنموية شاملة في ظل رؤية «المملكة 2030» التي أطلقها ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان تؤكد للجميع مدى الثقة الكبيرة التي حظي بها أبناء وبنات المملكة بالاعتماد عليهم في تحقيق أهداف الرؤية ومتطلباتها. وذكر أن هذا الارتباط هو امتداد لما تم تأسيسه منذ نشأة الدولة السعودية الأولى وصولا إلى عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود.



ورفع بهذه المناسبة أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وإلى ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان وإلى الأسرة المالكة والشعب السعودي داخل المملكة وخارجها، داعيا العلي القدير أن يديم على المملكة الأمن والاستقرار والازدهار وعلى كافة البلدان الشقيقة والصديقة.