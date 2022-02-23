أصيب فلسطيني واحد على الأقل واعتقل 10 آخرين، امس، إثر اقتحام جيش الاحتلال الإسرائيلي مخيم الجلزون، شمال مدينة رام الله بالضفة الغربية.



ونقلت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا) عن مصادر أمنية فلسطينية القول إن «قوات الاحتلال أصابت شابا في منطقة الوجه، عقب اندلاع مواجهات خلال اقتحامها المخيم، ونقل على إثرها إلى المستشفى».



وأفادت المصادر بأن قوات الاحتلال اعتقلت 10 فلسطينيين بينهم طفلان عقب دهم وتفتيش منازلهم.



واندلعت مواجهات بين قوات الاحتلال والمحتجين من طلبة المدارس عند مدخل قرية «اللبن الشرقية» جنوب مدينة نابلس شمال الضفة الغربية بعد منعهم من الوصول إلى مدارسهم من قبل المستوطنين المتطرفين، بحسب مصادر فلسطينية.



وحضرت إلى المكان قوة من الجيش الإسرائيلي، فيما واصل المستوطنون إغلاق الطريق. ورشق الطلبة الفلسطينيون القوات الإسرائيلية بالحجارة وأشعلوا إطارات السيارات، فيما ردت قوات الاحتلال بإطلاق قنابل الغاز المسيل للدموع، ما أدى لإصابة العشرات منهم بحالات اختناق.



وقال المسؤول المحلي في القرية يعقوب عويس إن المستوطنين يتعمدون عرقلة الحياة اليومية والمسيرة التعليمية في مدارس القرية بمنع الطلبة من الوصول إلى مدارسهم.