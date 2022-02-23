قال كبير المفاوضين الروس في محادثات فيينا الهادفة إلى إحياء اتفاق إيران النووي المبرم في 2015 إنها أوشكت على الانتهاء، وذلك في أحدث حلقات سلسلة تصريحات أدلى بها مندوبون بشأن المرحلة الأخيرة من المحادثات.



وقال ميخائيل أوليانوف على تويتر امس «يبدو أن المفاوضات بشأن استعادة خطة العمل الشاملة المشتركة على وشك عبور خط النهاية».



من جهته، قال رئيس الوفد الأوروبي المفاوض ومنسق المحادثات إنريكي مورا في تغريدة مماثلة إن «القضايا الرئيسية تحتاج إلى حل» لكن النهاية قريبة.



كذلك، شددت رئيسة الوفد البريطاني على وصول المشاركين على طاولة التفاوض إلى خط النهاية، قائلة في تغريدة على تويتر أيضا «حان الوقت كي نختتمها».



وكان مسؤولون معنيون بالمفاوضات ألمحوا أمس الأول إلى أن الاتفاقية مع الوفد الإيراني قد توقع خلال الأيام القليلة المقبلة، بحسب ما نقلت صحيفة «وول ستريت جورنال».



ولفتوا إلى أن الاتفاق سيحدد الخطوات التي يجب على كل من إيران والولايات المتحدة اتخاذها في وقت متزامن من أجل العودة إلى الامتثال للاتفاق الموقع عام 2015، والذي انسحبت منه إدارة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، مقابل تعليق العقوبات الدولية.