توقع الرئيس التنفيذي لمطار دبي الدولي، بول جريفيث، أحد أكثر مطارات العالم ازدحاما بحركة السفر الدولي، أن يبدأ عدد أكبر من البلدان قريبا في التخلي عن القواعد المتعلقة بإخضاع المسافرين الذين حصلوا على اللقاح المضاد لـ«كوفيد-19» للفحص.



وقال جريفيث امس «أتوقع أن يبدأ نظام فحص (كوفيد-19) للسفر في الاختفاء بسرعة كبيرة في جميع أنحاء العالم، ونأمل أن يكون هناك إعلان خلال الأسابيع القليلة القادمة في العديد من الأماكن المختلفة».



وأضاف «ستفسح فكرة الحاجة لإجراء فحوصات للسفر المجال أمام شهادات التطعيم».



ولفت إلى ان دبي ستعيد أيضا افتتاح مطارها الدولي الثاني، مطار آل مكتوم، في مايو المقبل أمام رحلات الركاب الجوية التجارية المنتظمة وذلك لأول مرة منذ بدء الجائحة.



وسيتولى مطار آل مكتوم التعامل مع بعض رحلات الركاب التي يجري تسييرها عادة من مطار دبي الدولي خلال أعمال التجديد فيه، حيث سيغلق أحد مدرجيه لمدة 45 يوما.



ويتوقع مطار دبي أن تصل حركة المسافرين فيه إلى أكثر من الضعف العام الحالي 2022، وأن يتعامل مع 57 مليون مسافر مقابل 29.1 مليونا في عام 2021.



ولايزال هذا العدد أقل بكثير من مستوى 86.4 مليون مسافر الذي تعامل معهم المطار عام 2019، قبل عام من تفشي الجائحة.



وقال جريفيث إن الحجوزات للأشهر الثلاثة المقبلة من أقوى معدلات الحجوزات التي شهدها المطار على الإطلاق مما قد يجعل استهداف 57 مليون راكب هذا العام يبدو تقديرا محافظا.



ومطار دبي هو المركز الرئيسي لشركة طيران الإمارات ويتعامل مع رحلات تسيرها 84 شركة للخطوط الجوية إلى 198 وجهة دولية. وكان ديسمبر الماضي أكثر الشهور ازدحاما بالحركة، حيث تعامل المطار مع 4.5 ملايين مسافر من دبي وإليها.



وحصلت الحركة عبر المطار على دعم من عودة دبي لفتح أبوابها أمام السياح في يوليو 2020، وفي ظل فرض قيود صحية خفيفة نسبيا جعلت دبي مقصدا للسائحين.



أوروبيا، قررت النمسا تخفيف قواعد دخول البلاد اعتبارا من امس، بعد شهرين من فرض قيود متعلقة بفيروس كورونا.



وتم السماح للأشخاص المطعمين والمتعافين ومن لديهم نتيجة سلبية لفحص كورونا بدخول البلاد.



آسيوياً، من المقرر أن تجري هونغ كونغ اختبار فيروس كورونا لمواطنيها البالغ عددهم 7.4 ملايين نسمة ثلاث مرات خلال ثلاثة شهور، ابتداء من مارس المقبل، في محاولة لإبطاء تفشي فيروس كورونا الذي دفع الموارد إلى الحافة.



وقالت الرئيسة التنفيذية لهونغ كونغ، كاري لام في مؤتمر صحافي امس إن «الشهور الثلاثة المقبلة مهمة للغاية في مواجهة الجائحة» مشيرة الى إن المواطنين مطالبون بإجراء اختبار ثلاث مرات وفق برنامج الاختبار الإلزامي بحيث ستصل طاقة الاختبار اليومي لمليون شخص. وسوف يتم استخدام أماكن من بينها المدارس لإجراء الاختبارات والعزل.



ونقلت وكالة بلومبرغ للأنباء عن كاري لام القول إن المدينة سوف تبقى على قيود التباعد الاجتماعي الصارمة ووقف الدراسة المدرسية حتى نهاية أبريل المقبل.



وأضافت أنه سوف يتم حظر الرحلات الجوية لتسع دول تشمل: الولايات المتحدة الأميركية والمملكة المتحدة واستراليا حتى 20 أبريل المقبل على الأقل.