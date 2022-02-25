تستضيف إمارة دبي احتفاليات وفعاليات ترفيهية متنوعة احتفاء بأعياد الكويت الوطنية بمناسبة حلول الذكرى الـ 61 للعيد الوطني والذكرى الـ 31 لعيد التحرير بما يعكس العلاقات والروابط الأخوية القوية بين الكويت ودولة الإمارات العربية المتحدة.



وذكرت وكالة أنباء الإمارات (وام) أن الاحتفالات بمناسبة الذكرى الـ 61 للعيد الوطني للكويت الذي يوافق الـ 25 من فبراير من كل عام ستبدأ من مطار دبي الدولي، حيث يتم استقبال الزوار القادمين من الكويت بحفاوة بالغة والترحيب بهم مع تقديم الحلوى التقليدية والقهوة العربية، كما يعتزم «إكسبو 2020 دبي» استضافة فعاليات احتفالية بهذه المناسبة.



وأضافت الوكالة ان مجموعة من الفنادق ومراكز التسوق والمعالم السياحية ستقدم عروضا ترويجية وأنشطة خاصة في هذا اليوم إلى جانب برنامج حافل بالفعاليات على مستوى المدينة يمكن الاطلاع عليه على جدول فعاليات دبي.



وأشارت إلى أنه سيتم كذلك تزيين كل من «برج خليفة» و«برج العرب» و«برواز دبي» الجمعة بإضاءة مميزة بالعلم الكويتي التي تجسد الأحمر والأبيض والأسود والأخضر.



ولفتت إلى أن الاحتفالات باليوم الوطني الكويتي ستتواصل من خلال حملة ترويجية مخصصة عن طريق المنصات الإلكترونية ووسائل التواصل الاجتماعي تتضمن رسائل تحية وتهنئة بهذه المناسبة السعيدة.



في سياق متصل، تشارك مؤسسة (زايد العليا لأصحاب الهمم) الإماراتية الكويت احتفالاتها الوطنية بمناسبة الذكرى الـ 61 للعيد الوطني والـ 31 لعيد التحرير من خلال تقديمها عملا فنيا غنائيا من أصحاب الهمم تحت عنوان «رسالة حب» لتهنئة الكويت وشعبها بهذه المناسبة.



وذكرت المؤسسة في بيان لـ «كونا» أن العمل تم إنتاجه لهذه المناسبة خصوصا ضمن مبادرات المؤسسة وتأكيدا على دورها في إشراك أصحاب الهمم في جميع المناسبات المحلية والخليجية والعالمية وتعزيزا لرابط الأخوة بين البلدين الشقيقين.



وأوضح البيان أن المؤسسة تؤكد من خلال هذا العمل الفني الحب والتقدير تجاه الكويت ومتانة العلاقات الكويتية الإماراتية الراسخة المرتكزة على دعائم ثابتة لتكون نموذجا يحتذى على صعيد العلاقات الأخوية بين الدول الشقيقة التي تستند إلى روابط الأخوة والدم والمصير المشترك على مر الزمن والتي قامت بجهود المغفور لهم بإذن الله الشيخ زايد آل نهيان ومؤسسي الكويت، طيب الله ثراهم.