هنأ رئيس اتحاد نقابات العاملين بالقطاع الحكومي حسين سبيل العازمي صاحب السمو الأمير وسمو ولي العهد وسمو رئيس مجلس الوزراء والشعب الكويت عامة والنقابيين خاصة - بمناسبة العيد الوطني الذي يوافق 25 فبراير - وأيضا بمناسبة عيد التحرير الذي يوافق 26 فبراير.



وقال العازمي ان هاتين المناسبتين غاليتان على كل كويتي وكويتية وان الشعب الكويتي العظيم أثبت من خلالهما قمة التعاضد والتلاحم والانصهار في بوتقة الوطن وبذل وضحى بكل غال سواء على مستوى القيادة أو الشعب - من أجل ان يعيش هذا الوطن وينعم أبناؤه بالحرية والكرامة.



واستطرد العازمي: اننا في ظل هذه المناسبات الغالية لابد أن نتذكر شهداءنا الأبرار الذين ضحوا بأنفسهم من أجل أن يحيا هذا البلد العظيم وندعو الله أن يتقبلهم في أعلى الجنان.



وأضاف العازمي: إن هاتين المناسبتين تأتيان والكل يشهد بالقيادة الحكيمة المتزنة لصاحب السمو الأمير، وخاصة في وقت تشهد فيه المنطقة مشاكل جمة - فنحمد الله على نعمة الاستقرار والأمن الذي نشعر به في دولتنا الحبيبة الكويت.