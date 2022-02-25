مع أولى تباشير الاحتفالات الوطنية في الكويت وحلول ذكرى اليوم الوطني الـ 61 ويوم التحرير الـ 31، أخذت وزارة الدفاع وقوة الإطفاء العام كل حسب اختصاصها زمام المبادرة بالتأكيد على العمل الدؤوب والحرص الكبير من خلال الإجراءات اللازمة التي من شأنها ضمان السلامة العامة وحماية الأرواح والممتلكات والمحافظة على الأجواء المثلى لهذه المناسبات العزيزة.



وعلاوة على ذلك فإن الدور المناط بوزارة الدفاع وقوة الإطفاء العام في مواكبة هذه الأجواء الاحتفالية وضمان السلامة العامة يتماشى ويتكامل مع جهود بقية الجهات العامة في البلاد وتنفيذا للتوجيهات بهذا الشأن وصولا إلى الهدف المنشود بتحقيق أمن الوطن وأمان مواطنيه والمقيمين على أرضه والسلامة العامة.



وبهذه المناسبة، قال مدير التوجيه المعنوي والعلاقات العامة بوزارة الدفاع العقيد الركن محمد العوضي لـ (كونا) إن احتفالات الكويت في 25 فبراير كل عام باليوم الوطني الذي يمثل ذكرى استقلالها ويوم 26 فبراير عيد التحرير تشكل مناسبة وطنية يفخر به الوطن بتحريره من الغزو العراقي سنة 1991.



وأضاف العقيد العوضي أن تلك المناسبات الوطنية لها مكانة خاصة في نفوس الشعب الكويتي وهي محفورة في ذاكرة وطننا ولا تفقد زخمها بمرور السنوات أو تعاقب الأجيال أبدا لافتا إلى أن تلك الاحتفالات الوطنية من كل عام تأتي تعبيرا وتجسيدا عن حب أبناء الكويت لوطنهم وتمثل ذكرى عزيزة لكل مقيم على أرض الكويت.



وأوضح أن وحدات من الجيش الكويتي ستقوم بمجموعة من الفعاليات والعروض العسكرية وسط فرحة كبيرة وأجواء من البهجة احتفالا بالعيد الوطني وعيد التحرير.



وذكر أن هناك عروضا عسكرية مميزة لإضفاء المزيد من أجواء الفرح والفخر بجيشنا الباسل عند أبراج الكويت في شارع الخليج العربي، مبينا أن أولى الفعاليات العسكرية ستكون الجمعة 25 فبراير للاحتفال بهذا اليوم الوطني الذي ينمي لدى الشعب الكويتي شعور الانتماء والاعتزاز والفخر وحب الوطن.



وأضاف أن أول العروض العسكرية سيكون في تمام الساعة 10 صباحا بمشاركة معدات وآليات من مختلف وحدات الجيش الكويتي ويأتي بعد ذلك عرض مميز للفرقة الموسيقية النحاسية عند الساعة 2.30 بعد الظهر وفي الساعة 3.30 عصرا سيحلق صقور القوة الجوية في عرض جوي يزين سماء الوطن تهديه طائرات من سلاح القوة الجوية أما عند الساعة 4 بعد العصر ستقدم فرقة الجيش للفنون الشعبية عرضا مميزا بهذه المناسبة.



وذكر أن فعاليات يوم السبت 26 فبراير ستنطلق في تمام الساعة 10 صباحا بعرض من معدات وآليات من مختلف وحدات الجيش الكويتي وفي الساعة 3 عصرا سيكون هناك عرض يقدمه صقور الجيش الكويتي في قفز يشارك فيه فريق المظليين العسكري أما في الساعة 4 بعد العصر فستقدم الفرقة الموسيقية النحاسية عرضا خاصا بهذه المناسبة.



وتم وضع القطاعات المعنية بوزارة الدفاع في حالة استعداد لدعم كل الجهود لمواكبة الاحتفالات، لاسيما أن اللجنة الوطنية الدائمة للاحتفال بالأعياد والمناسبات الوطنية قررت تمديد الحملة الوطنية للاحتفال بالأعياد الوطنية 2022 تحت شعار «جنة لنا كلنا» حتى 31 مارس المقبل.



وضمن الاحتفالات أيضا نظمت وزارة الدفاع ممثلة بمديرية التوجيه المعنوي والعلاقات العامة في الجيش الكويتي حملة للتبرع بالدم بالتنسيق مع هيئة الخدمات الطبية وبنك الدم الكويتي تحت شعار «دمي للكويت».



وتأتي الحملة إيمانا بأهمية التبرع بالدم وانطلاقا من الدور الوطني والإنساني للجيش في العطاء والتفاني وتقديم كل أوجه الدعم والمساندة لمختلف وزارات ومؤسسات الدولة كما تندرج ضمن سلسلة حملات التبرع بالدم السابقة التي نظمتها وزارة الدفاع وتهدف إلى تلبية احتياجات بنك الدم ودعم مخزونه بفصائل الدم المختلفة لاسيما النادرة منها.