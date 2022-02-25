احتفت مدينة دورا الفلسطينية، الواقعة جنوب الضفة الغربية، بالأعياد الوطنية للكويت بمشاركة عدد من مؤسساتها.



وبدأت الاحتفالية في مدرسة الصديق الخيرية الأساسية التابعة لجمعية دورا الإسلامية بالنشيدين الوطني الكويتي والفلسطيني وألقي العديد من الكلمات التي أشادت بدور الكويت ومساندتها الدائمة للشعب الفلسطيني وقضيته ورفع الطلبة المشاركون أعلام الكويت وفلسطين.



وقال مدير جمعية «دورا الإسلامية لرعاية الايتام» يوسف حمدان المنظمة للفعالية إن الاحتفالية نظمت بمشاركة مؤسسات المدينة من البلدية والجمعية الخيرية الإسلامية ومديرية التربية والتعليم وبعض الوزرات.



وأضاف حمدان لـ «كونا» أن مشاركة المؤسسات كافة تعكس حرص الفلسطينيين على مشاركة الكويت في احتفالاتها الوطنية.



وأشار إلى أن المشاركين توجهوا من الجمعية إلى البلدية، حيث تم رفع علمي الكويت وفلسطين على ساريات أمام مبنى البلدية ومن ثم انطلقت مسيرة تقدمتها فرقة الكشافة باتجاه «دوار الأسرى».



وأوضح أن المتحدثين أكدوا خلال الفعالية على دور الكويت قيادة وحكومة وشعبا ووقوفها إلى جانب الشعب الفلسطيني واثنوا على ما تقوم به من أجل فلسطين وشكروا الجمعيات العاملة بالمجال الإنساني على مساهمتها في دعم قطاعات واسعة من أبناء الشعب الفلسطيني.



وقدم حمدان الشكر لسفير الكويت لدى الأردن والمحال إلى دولة فلسطين عزيز الديحاني على متابعته للمؤسسات الخيرية في فلسطين.