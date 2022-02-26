أقامت مجلة العربي معرضا للصور الفوتوغرافية بعنوان «عمان بعيون العربي» على هامش مشاركتها في معرض مسقط الدولي للكتاب.

وقال رئيس تحرير مجلة العربي ابراهيم المليفي في تصريح لـ (كونا)، ان عنوان المعرض يعكس عمق الترابط الخليجي العربي.

وأكد المليفي حرص المجلة على تنشيط الحركة الثقافية العربية في جميع المحافل الدولية ودعم المشهد الثقافي المتمثل في المطبوعات والأعمال الأدبية.

وأضاف ان معرض الصور الفوتوغرافية يعبر عن الارث الثقافي الكويتي الكبير من خلال عرض عدد من إصدارات المجلة منذ تأسيسها في عام 1958 حتى يومنا الحالي.

كما تناول المعرض صورا تتعلق بمراحل عدة تؤكد العلاقات الراسخة بين الكويت وسلطنة عمان.