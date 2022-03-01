انطلقت منصة «ڤو»، المنصة الرقمية المتكاملة لاحتضان المواهب الشابة، في يوليو 2020 بهدف دعم المواهب الكويتية الشابة من مختلف المجالات وتصديرها الى العالم العربي والعالمي.



ولتحقيق هذا الهدف عملت «ڤو» على إنتاج العديد من البرامج والمسلسلات والأفلام التي حققت نجاحات كبيرة وساهمت في إطلاق وجوه جديدة في عالم التمثيل وتقديم البرامج والغناء.



وفي تصريح له قال الفنان عبدالله الطراروة: «أود أن أتوجه بالشكر الى القائمين على منصة ڤو واثني على المجهود الكبير الذي يقومون به من أجل تطوير المواهب والقدرات الكويتية وإظهارها وإيصالها بأبهى صورة الى العالم العربي والغربي، فنحن بحاجة الى مثل هذه المبادرات والمنصات لدعمنا وتوجيهنا وصقل موهبتنا.



هذا وفي زمن قصير تمكنت ڤو من اكتشاف وإطلاق العديد من الوجوه الجديدة في مختلف المجالات إن كان في الكتابة أو الإخراج أو التمثيل.



واليوم أنا والمنصة بصدد تحضير العديد من الأعمال من إنتاجها».



هذا، وللمنصة العديد من الإنتاجات التي أطلقتها منذ تأسيسها وتعاونت فيها مع عدد من المخرجين كالمخرج صادق بهبهاني في فيلم «حطب دامة» وتوزيع فيلم «خلني ساكت» وحاليا يجري العمل مع المخرج بهبهاني على فيلم وثائقي يتحدث عن الإذاعة السرية خلال أيام الاحتلال على الكويت.



من جهته، قال مدير العلاقات العامة لمنصة «ڤو» أحمد سويلم: نحن فخورون بالأعمال والشباب الكويتي الموهوب، فهدف المنصة دعمهم وإيصالهم الى الدول العربية والعالمية ووضع الكويت على الخريطة العربية من ناحية الإنتاج والأعمال الفنية.



فقد تم تجهيز استديوهات بأحدث التقنيات والمعدات المتطورة.



وأضاف سويلم: أبوابنا مفتوحة لجميع المواهب من مختلف المجالات إن كانت فنية أو رياضية أو في عالم الأكل والطعام، ونحن حاضرون لدعمهم ومساعدتهم للوصول الى حلمهم وتحويل موهبتهم الى فرصة عمل».



بدوره، أثنى الفنان يوسف الحشاش على المنصة بالقول: سررت بالعمل مع منصة «ڤو» فقد أخرجت العديد من المشاريع المتنوعة والدرامية وبرنامجا تلفزيونيا منوعا هدفه اكتشاف المواهب الغنائية والموسيقية فهذه التجربة كانت مميزة إن كان من الناحية الإنتاجية أو التقنيات المتطورة التي توفرها المنصة لإخراج وتصوير البرامج، الأمر الذي ساعدنا كفنانين كويتيين على الوصول الى أسواق جديدة وإيصال مواهبنا الى العالم».