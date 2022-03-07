انخراط الشباب والفتيات في الحركة الكشفية يغرس فيهم حب الوطن والحرص على خدمة المجتمع



القاهرة ـ هناء السيد



تأكيدا على دعم توجه الكويت للارتقاء بالحركة الكشفية، أجمع المشاركون في اجتماع رؤساء الجمعيات الكشفية العربية على أن الحركة الكشفية تشهد نقلة نوعية في البرامج الكشفية سواء كانت على مستوى الخليج أو على مستوى الوطن العربي وذلك منذ تولي رئيس مجلس إدارة جمعية الكشافة رئيس المنظمة الكشفية العربية النائب د.عبدالله الطريجي، وقد اختتم الاجتماع بتهنئة الكويت بمناسبة الإعلان عن نقل مقر الاتحاد العربي لرواد الكشافة من لبنان إلى الكويت، بعد أن استمر مقره في لبنان على مدى 38 عاما.



وتعليقا على هذا القرار، أكد الأمين العام لجمعية الكشافة إبراهيم العيد، والذي مثل جمعية الكشافة الكويتية في اجتماع رؤساء الجمعيات الكشفية العربية بالقاهرة، أن نقل مقر الاتحاد من لبنان إلى الكويت يعد إنجازا للحركة الكشفية الكويتية، مضيفا أنه ستتم تسمية أمين عام للاتحاد من الكويت (دولة المقر) خلال الفترة القادمة.



وثمن العيد في تصريح خاص لـ«الأنباء» جهود واهتمام الكويت بالحركة الكشفية على مدى عقود طويلة، لافتا إلى أنه جرى توثيق الحركة الكشفية الكويتية منذ انطلاقتها عام 1936 حتى 2021 من خلال كتاب توثيقي تم إيداعه في مكتبة المنظمة الكشفية العربية.

وأضاف العيد أن الكويت ستستضيف أكبر ملتقى شبابي كشفي تحت عنوان «تمكين» خلال شهر مايو المقبل، تحت رعاية رئيس مجلس الأمة والرئيس الفخري للاتحاد الكشفي للبرلمانيين العرب مرزوق الغانم.



وذكر اجتماع رؤساء الجمعيات الكشفية العربية استعراض إنجازات الجمعيات خلال عام 2021 والخطة الطموحة لعام 2022، كما تم عرض استضافة الدول للأنشطة الكشفية العربية والفعاليات العالمية، ومنها مخيم البرتغال وكينيا والمخيم العالمي في كوريا واللقاء الكشفي الإقليمي السادس عشر للمفوضين الدوليين العرب الذي ينظمه الإقليم الكشفي العربي وتستضيفه جمعية الكشافة الفلسطينية في شهر مارس يشارك فيها 12 دولة عربية من خلال 34 قائدا عربيا.



وأكد العيد أن الكويت من الدول التي تشارك في مختلف الملتقيات والأنشطة الكشفية، لافتا إلى أهمية انخراط الشباب والفتيات في الحركة الكشفية التي تغرس فيهم حب الوطن والحرص على خدمة المجتمع.



من جهته، قال المفوض العام لجمعية الكشافة القطرية جاسم محمد الحردان إن نقل مقر الاتحاد العربي لرواد الكشافة إلى الكويت خطوة موفقة ومهمة ويشكر عليها د.عبدالله الطريجي، مضيفا أنه ليس بغريب على الكويت وأبنائها والخبرة التي تمتلكها في المجال الكشفي والقيادة المتميزة على مستوى الوطن العربي والعالمي، حيث أثمرت هذه الجهود إقامة وتنظيم أنشطة وفعاليات كشفية متميزة نفتخر بها وندعمها.