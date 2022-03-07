الشروط تتضمن أن يكون المتقدم للحصول على الخدمة كويتي الجنسية ويبلغ من العمر 65 عاماً

إيجاد البديل عن نقلهم إلى المستشفيات والمراكز الصحية عبر الخدمات المنزلية

بروتوكول التعاون يستهدف حفظ وصيانة كرامة كبار السن من خلال توفير أفضل الخدمات لهم

تحديد آلية لطلب الخدمة وتوفير مقر مناسب في كل محافظة لتقديم خدمات الزيارات المنزلية



عبدالكريم العبدالله



تتجه وزارة الشؤون إلى توقيع بروتوكول تعاون مع وزارة الصحة يختص برعاية كبار السن في المنازل قريبا.



ويأتي هذا البروتوكول استنادا إلى القانون رقم 18 لسنة 2016 بشأن الرعاية الاجتماعية للمسنين، وإلى قرار وزارة الصحة رقم 54/2014 الخاص بإنشاء إدارة الخدمات الصحية لكبار السن.

وجاء في مقترح البروتوكول، الذي تنشره «الأنباء»، أن برنامج الرعاية المنزلية لكبار السن يُعرف بأنه مجموعة من الأنشطة والخدمات الطبية والاجتماعية التي تقدم لهذه الفئة بين أهليهم وذويهم وفي أماكن إقامتهم وفق معايير محددة وآلية معينة.



وتضمن البروتوكول تقديم أفضل الخدمات المنزلية الصحية والاجتماعية لمحتاجيها من كبار السن الكويتيين والراغبين في الحصول على هذه الخدمات وذلك لحرص الكويت على رعايتهم وحفظ كرامتهم، وتدار هذه الخدمات بصورة مشتركة بين وزارة الصحة (الخدمات الصحية) ووزارة الشؤون (الخدمات الاجتماعية).



وتضمن المقترح أن مدة هذا البروتوكول سنة ميلادية واحدة تبدأ من تاريخ اعتماد ممثلي طرفي البروتوكول، ويتجدد تلقائيا ما لم يخطر أحد الطرفين بالرغبة في إنهاء البروتوكول قبل نهاية السنة بثلاثة أشهر على الأقل من تاريخ انتهائه مع تقديم المبررات والأسباب التي دعت إلى الرغبة في الإنهاء.



أهداف البروتوكول



وجاء في المقترح أن البروتوكول يهدف الى تحقيق التعاون بين وزارة الصحة (ممثلة بإدارة الخدمات الصحية لكبار السن) ووزارة الشؤون الاجتماعية (ممثلة بإدارة رعاية المسنين) في مجال الخدمة المنزلية الصحية والاجتماعية لكبار السن، والاستفادة من الإمكانات لدى الطرفين في مجال الخدمات المنزلية الصحية والاجتماعية، فضلا عن حفظ وصيانة كرامة كبار السن الكويتيين من خلال خلق حياة كريمة لهم وتقديم أفضل الخدمات لمحتاجيه، والمشاركة والتكامل في خدمة المواطنين من كبار السن في الخدمات المنزلية وتبسيط الإجراءات وتخفيف المعاناة عنهم وعن ذويهم.



كما أن من أهدافه التوسع في مجال التعاون بين الطرفين كلما أمكن ذلك، والاستفادة من خبرات كلا الطرفين في تدريب الكوادر اللازم توافرها لتقديم الخدمة المنزلية الصحية والاجتماعية، فضلا عن تخفيف معاناة الأسر ممن لديهم كبار سن، وذلك بإيجاد البديل عن نقلهم للمستشفيات والمراكز الصحية العامة عن طريق توفير خدمات منزلية صحية واجتماعية.



آلية طلب الخدمة



أما فيما يخص مجال التعاون بين الجهتين هو أن تلتزم وزارة الشؤون بموجب هذا البروتوكول بإدراج المتقدمين لطلب الخدمة المنزلية ضمن برنامج الخدمات المنزلية الصحية والاجتماعية لكبار السن تحت إشراف إدارة الخدمات الصحية لكبار السن (وزارة الصحة) وما تقدمه من خدمات صحية وطبية ذات الصلة، علاوة على توفير آلية لطلب الخدمة عن طريق وزارة الشؤون بالتعاون مع وزارة الصحة، و توفير مقر مناسب في كل محافظة لتقديم خدمات الزيارات المنزلية، بالإضافة إلى توفير مكاتب سكرتارية وغرف للملفات ومخازن وغرفة اجتماعات وتوفير خدمة البدالة الهاتفية وتوفير أجهزة الحاسب الآلي، توفير الطواقم الإدارية اللازمة للخدمة على أن تدار هذه الطواقم الإدارية (سكرتارية، أخصائيين اجتماعيين، نفسيين، مراسلين وغيرهم) من قبل إدارة رعاية المسنين (وزارة الشؤون الاجتماعية) وتدار الطواقم الطبية من أطباء وممرضين وخدمات طبية مساندة من قبل وزارة الصحة (إدارة الخدمات الصحية لكبار السن).



كما تلتزم وزارة الشؤون بتوفير السيارات اللازمة للقيام بالخدمة المنزلية، وتوفير الحفاضات والمواد الاستهلاكية الأخرى التي قد يحتاج اليها كبار السن، وعمل دورات في كيفية التعامل والتواصل مع كبار السن بالصورة المثلى، هذا بالإضافة إلى عمل الدراسات الاجتماعية اللازمة للحالات التي يحتاج اليها كبار السن في الخدمة المنزلية، وتوفير القرطاسية بمركز الخدمة المنزلية في المنطقة، والتعاون مع وزارة الصحة والتنسيق معها حول إمكانية إدخال خدمة الزيارات المنزلية الافتراضية.



أما التزامات وزارة الصحة حسب مقترح البروتوكول فهو إدراج المتقدمين لطلب الخدمة المنزلية ضمن برنامج الخدمات المنزلية الصحية والاجتماعية لكبار السن تحت إشراف إدارة الخدمات الصحية لكبار السن (وزارة الصحة) وما تقدمه من خدمات صحية وطبية ذات الصلة برعاية كبار السن وتوفير المستلزمات والأجهزة غير الاستهلاكية والاستهلاكية التي يحتاج اليها الفريق الطبي لعمله، ووضع السياسات التشغيلية للبرنامج وتحديد الفئات المستهدفة وتوفير آلية لطلب الخدمة عن طريق وزارة الصحة بالتعاون مع وزارة الشؤون، وعمل دورات في الإسعافات الأولية للعاملين في إدارة رعاية المسنين التابعة لوزارة الشؤون الاجتماعية، فضلا عن عمل دورات في كيفية التعامل والتواصل مع كبار السن بالصورة المثلى، والمشاركة في الأنشطة التي تتعلق بكبار السن، ومتابعة الكوادر الطبية والطبية المساندة وجودة أدائهم في الزيارات المنزلية وعمل الدورات اللازمة لهم، صرف الأدوية المقررة للمريض عن طريق الطبيب المعالج بوزارة الصحة ومن ضمنها الأدوية النفسية.

كما تلتزم وزارة الصحة بتوفير سيارات الإسعاف وطاقم المسعفين عند الحاجة لنقل الحالات التي تحتاج إلى تحويل للمستشفيات والمستوصفات، والتعاون مع وزارة الشؤون الاجتماعية والتنسيق معها حول إمكانية إدخال خدمة الزيارات المنزلية الافتراضية، كما أن وزارة الصحة لا تتحمل أي مصاريف إضافية تنتج عن هذا البروتوكول غير ما جاء في البند رقم واحد من التزامات وزارة الصحة. وجاء في المقترح شروط الحصول على الخدمة المنزلية وهي:



1 - أن يكون كويتي الجنسية.



2 - أن يبلغ من العمر 65 سنة ميلادية.



3 - تقديم المستندات التالية للحصول على الخدمة وهي: صورة البطاقة المدنية لكبار السن، صورة البطاقة المدنية لطالب الخدمة أو المكلف بالرعاية، إضافة إلى تقرير طبي عن حالة المريض، وإقرار وتعهد بتوفير ما يراه الفريق الطبي وتحمل المسؤولية القانونية في حال عدم تطبيق النصائح الطبية اللازمة.



ضمان السرية



وعن ضوابط التعاون في البروتوكول المقترح هو أن يلتزم الطرف الأول بضمان سرية المعلومات الخاصة بالمرضى وبأحكام القانون رقم 70 لسنة 2020 بشأن مزاولة مهنة الطب والمهن المساعدة لها، وتراجع بنود هذا البروتوكول كل ستة أشهر وذلك لإدخال التعديلات اللازمة من اجل تقديم وتوفير افضل الخدمات المنزلية الصحية والاجتماعية لكبار السن، والتزام كلا الطرفين بعدم فرض أي واجبات أو أنشطة إضافية خارج نطاق هذا البروتوكول إلا بعد اعتمادها من قبل الطرفين، كما يقوم الطرفان بالتنسيق فيما بينهما لإعداد النماذج التي يتطلبها تنفيذ بنود البروتوكول، وان يلتزم كل من الطرفين بتقديم خدمة الزيارات المنزلية بالمهام المنوطة به (الصحية والاجتماعية).