تراجع حاد في الصادرات الكويتية إلى روسيا.. 50 مليون دينار في 2016 إلى 813 ألفاً في 2020



علي إبراهيم



كشفت بيانات رسمية، اطلعت عليها «الأنباء»، عن أن حجم التبادل التجاري بين الكويت وكل من روسيا وأوكرانيا يبلغ نحو 90 مليون دينار (296 مليون دولار عند سعر صرف 0.305 دينار لكل دولار)، وأن حجم التبادل التجاري الكويتي - الروسي يبلغ 4 أضعاف حجم التبادل مع أوكرانيا وفقا لبيانات عام 2020.



وتفصيليا، تستحوذ روسيا الاتحادية على نحو 81% من حجم السلع الواردة والصادرة من الكويت إلى طرفي النزاع، إذ تشير أرقام الصادرات والواردات بين الكويت وروسيا الاتحادية الى أن حجم واردات الكويت من روسيا يشهد تذبذبا عاما عن آخر إذ بلغ في عام 2020 نحو 72.6 مليون دينار، مرتفعا من نحو 45 مليون دينار في 2019 الذي شهد بدوره انخفاضا ملحوظا مقارنة بـ 2018 الذي بلغ حجم واردات الكويت من روسيا خلاله 69 مليون دينار، وتوضح الأرقام أنه في أول 9 أشهر من 2021 بلغ حجم واردات الكويت من السلع الروسية نحو 22.33 مليون دينار.



ولجهة الصادرات الكويتية إلى روسيا، فقد شهدت تراجعا حادا خلال السنوات الأخيرة، إذ بلغت أعلى مستوى لها وفقا للبيانات الرسمية المتاحة في 2016 بنحو 50 مليون دينار لتتراجع إلى 813 ألف دينار في 2020، بينما شهد العام 2017 صادرات كويتية إلى هناك بنحو 38 مليون دينار، وفي 2018 بنحو 1.8 مليون دينار، وفي 2019 بنحو مليون دينار، أما في أول 9 أشهر من 2021 فقد بلغ حجم الصادرات الكويتية إلى روسيا الاتحادية نحو 350 ألف دينار فقط.



وفي الشأن الكويتي ـ الأوكراني، تستحوذ أوكرانيا على 19% من حجم التبادل التجاري الكويتي مع طرفي النزاع، وتشير الأرقام إلى أن واردات الكويت من السلع الأوكرانية تشهد ارتفاعا مستمرا منذ عام 2015 الذي سجلت فيه 4 ملايين دينار، فيما بلغت في 2016 نحو 6.28 ملايين دينار، وفي 2017 بلغت قيمة السلع الأوكرانية الواردة إلى البلاد 8.87 ملايين دينار، وفي 2018 بلغت 9.4 ملايين دينار وفي 2019 بلغت 15.8 مليون دينار، بينما سجل عام 2020 أعلى مستوى لحجم واردات الكويت من السلع الأوكرانية بواقع 16.5 مليون دينار، وشهدت أول 9 أشهر من العام 2021 حجم واردات ملحوظا من السلع الأوكرانية إلى البلاد حيث بلغ 7.75 ملايين دينار.



وعلى الجانب الآخر، تظهر الأرقام أن صادرات الكويت إلى أوكرانيا أقل بصورة ملحوظة من وارداتها إذ بلغت أعلى مستوى في عام 2017 برقم من 6 أصفار وهي المرة الوحيدة التي تحقق فيها ذلك بنحو 3.5 ملايين دينار، بينما تشير الأرقام إلى أن بقية السنوات تشهد صادرات كويتية برقم من 3 أصفار فقط، إذ بلغت في 2020 نحو 257 ألف دينار، وفي 2019 نحو 235 ألف دينار وفي 2018 نحو 68 ألف دينار وفي 2016 ما قيمته 103 آلاف دينار وفي 2015 نحو 118 ألف دينار، يأتي ذلك فيما شهدت الـ 9 الأشهر الأولى من 2021 طفرة نسبية في حجم صادرات الكويت إلى أوكرانيا إذ بلغ 346 ألف دينار مقارنة بـ 257 ألفا عن 2020 كاملة.