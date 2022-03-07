رحبت رئيسة الجمعية الكويتية لدعم المخترعين والابتكار د.فاطمة الثلاب بقرار مجلس الوزراء القاضي بتكليف معهد الكويت للأبحاث العلمية بتحديث دراسة الجدوى الاقتصادية الخاصة بتأسيس شركة لتسويق الابتكارات العلمية والتنسيق مع جهاز الفتوى والتشريع لتحديد الأداة القانونية المناسبة لتأسيس الشركة، مؤكدة أن ذلك يصب في خدمة الابتكارات الكويتية وتسويقها محليا وخارجيا.



وقالت الثلاب، في تصريح لها، إن الكويت غنية بالابتكارات العلمية المتنوعة التي يجب الاستفادة منها بالأطر الإدارية والقانونية والتسويقية المناسبة، لاسيما أن تلك الابتكارات والاختراعات حاصلة على براءات اختراع دولية ونالت جوائز في معارض ومسابقات.



وأوضحت أن وجود شركة شركة لتسويق الابتكارات العلمية سيدعم الاقتصاد الوطني، باعتبار المردود المادي المتوقع جزءا من استراتيجية تنويع مصادر الدخل، ويشكل حافزا كبيرا للمخترعين والمبتكرين الكويتيين ويسهم في تسويق ابتكاراتهم بالطريقة المناسبة والأكثر فاعلية.



ولفتت الثلاب إلى الجمعية من الداعمين لأي توجه وفكرة لتسويق الابتكارات والاستفادة منها، متمنية أن ترى الشركة النور في أقرب وقت، مبدية استعداد الجمعية لتقديم أي مساعدة في هذا الجانب لما تمتلكه من خبرة.