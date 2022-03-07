قال رئيس قطاع الموارد والعلاقات العامة والإعلام بجمعية النجاة الخيرية عمر الثويني: في قصة جديدة من قصص العطاء الإنساني الكويتي، أطلقت جمعية النجاة الخيرية حملة «تخيل» الرابعة لحفر الآبار والتي حظيت بتضافر وتعاون كبير من قبل محبي الخير، حيث جمعت مبلغ 530 ألف دينار كويتي.

وشارك فعاليات الحملة قرابة 23 ألف متبرع من داخل الكويت وخارجها. وتابع الثويني: حظيت حملة «تخيل» بتفاعل مميز من أهل الخير، حيث شارك تبرعات الحملة قرابة 23 ألف متبرع من داخل الكويت وخارجها، وهذا يعكس بدوره عالمية العمل الخيري الكويتي، وتعتبر حملة «تخيل» امتدادا للدور الخيري والإنساني الكبير الذي تقوم به النجاة الخيرية خارج الكويت، وغدت الحملة واحدة من الحملات الإنسانية الكبرى التي تصدرها الكويت للعالم الخارجي.

وتقدم الثويني بشكر كل من ساند وشارك ودعم حملة «تخيل 4»، مبينا أن الحملة ستوفر المياه النظيفة لقرابة 315 ألف إنسان، وذلك من خلال حفر 100 بئر مياه.