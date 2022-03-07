قام جمعية الصفا الخيرية الإنسانية بتنفيذ مشروعها الموسمي «دفء الشتاء» لهذا العام للأرامل والأيتام والمساكين في جمهورية قيرغيزستان، خلال شهري يناير وفبراير، وذلك برعاية كريمة من الأمانة العامة للأوقاف.

وفي هذا الجانب، قال رئيس مجلس إدارة جمعية الصفا الخيرية الإنسانية محمد الشايع: إن «الصفا الإنسانية» تحرص سنويا على تنفيذ مشروع «دفء الشتاء» بالشراكة الاستراتيجية مع أمانة الأوقاف؛ حرصاً على رفع المعاناة وتحقيق التكافل الاجتماعي؛ حيث يتم توفير مواد الكسوة والفحم والبطانيات لتلك القرى الفقيرة في قيرغيزيا، في ظل الانخفاض الملحوظ في درجات الحرارة، والحاجة الماسة للفقراء والأرامل والأيتام والمساكين.

وعن تفاصيل التنفيذ، أوضح الشايع أنه تم بفضل الله توزيع 2000 طن من الفحم بقيمة 60000 د.ك، وكسوة شتوية لألف يتيم بقيمة 15000 د.ك، وذلك في عدة محافظات وقرى على مستوى جمهورية قيرغيزستان.

وأضاف أن "الصفا الإنسانية" تمضي قدما في تحقيق رؤيتها الاستراتيجية نحو تفعيل الشراكات مع كافة المؤسسات والهيئات المانحة لمد يد العون والدعم للمحتاجين والمتضررين مشيراً إلى أهمية هذه الشراكات؛ فقد أضحت من أهم الأعمدة التي يرتكز عليها العمل الإنساني لتحقيق أهداف التنمية المستدامة في العمل الخيري الكويتي.

وفي الختام توجه الشايع بالشكر الجزيل للأمانة العامة للأوقاف وجميع العاملين في هذا الصرح الخيري الكويتي، سائلا الباري جل وعلا أن يجزيهم خير الجزاء على دعمهم العمل الخيري والإنساني داخل الكويت وخارجها.