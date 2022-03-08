أكد وزير شؤون مجلس الوزراء رئيس مؤسسة القمة العالمية للحكومات محمد القرقاوي أن القمة العالمية للحكومات تحولت برؤى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، بعد نحو عقد على إطلاقها، إلى المنصة الأولى والأكبر عالميا لصناعة المستقبل، والحاضنة المحفزة لابتكار نموذج الحكومات المستقبلية، مشيرا إلى أن ولادة فكرة القمة جاءت استجابة لواقع محاط بالتحديات الكبرى في مختلف المجالات، في مسعى لتشكيل منصة حوار هادف وعمل مشترك بناء، لكتابة فصل جديد في العمل الحكومي المستقبلي.



جاء ذلك، خلال حديثه في «حوار القمة العالمية للحكومات» الذي تم تنظيمه أمس الاثنين، في متحف المستقبل بدبي، وتم خلاله استعراض أبرز مستجدات القمة، ومحاور دورتها الثامنة التي تنظم في مركز دبي للمعارض في «إكسبو 2020 دبي»، يومي 29 و30 مارس الجاري، وتحدث فيه كل من، د.سلطان الجابر وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، وعبدالله المري وزير الاقتصاد، وعهود الرومي وزيرة دولة للتطوير الحكومي والمستقبل نائب رئيس مؤسسة القمة العالمية للحكومات، وشما المزروعي وزيرة دولة لشؤون الشباب، وعمر العلماء وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بعد مدير مؤسسة القمة العالمية للحكومات.



وقال القرقاوي: إن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، حدد منذ القمة الأولى المستهدفات الأساسية للعمل الحكومي، ودور الحكومات في خدمة الانسان، فكانت هذه المبادئ الأساس في استشراف وإلهام وتكمين حكومات المستقبل، مشيرا إلى أن القمة دعمت تطوير أفكار استثنائية مثل إطلاق متحف المستقبل، الذي يستشرف خدمات المستقبل وحياة الإنسان في عالم الغد، ومؤكدا أن تنظيم حوار القمة من المتحف يمثل رسالة القمة في تحديد أهداف العقد الحالي وطموحات العقد المقبل، واستشراف مستقبل الحكومات للأجيال القادمة.



تعزيز الجاهزية للمستقبل



وأضاف: القمة العالمية للحكومات قدمت 6 رؤى أسهمت في تعزيز استعدادنا للمستقبل، الرؤية الأولى مستلهمة من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، بأنه لا يوجد مستحيل في قاموس دولة الإمارات، وهذه الرؤية كانت الخطوة الأولى في إطلاق النموذج المستقبلي لوزارات المستقبل، مثل ملفات التكنولوجيا المتقدمة والتسامح والذكاء الاصطناعي والأمن الغذائي والمائي، والرؤية الثانية تمثلت في أن اقتصادات العالم ستتغير والمنظومة الاقتصادية للدول لن تعتمد على مورد واحد، وقد استلهمت من رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة لدولة الإمارات خلال 50 عاما، حين سنحتفي بتصدير آخر برميل نفط، ومنذ ذلك الحين ارتفعت تجارة دولة الإمارات غير النفطية من 1.059 تريليون درهم في 2015 إلى 1.9 تريليون درهم عام 2021.



وأشار رئيس القمة العالمية للحكومات إلى أن الرؤية الثالثة التي طورتها القمة تتمثل في تشكيلها تصورا جديدا لمدن المستقبل، المدن الإنسانية التي تعزز التواصل بين السكان، وتمكنهم من الموازنة بين عملهم وحياتهم، والتي استلهمت من رؤية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، لمدينة المستقبل التي شاركها عبر منصة القمة، واليوم تتصدر دبي المدن الإقليمية في قائمة تصنيف أفضل المدن العالمية، وتحتل المرتبة الثالثة عالميا على القائمة ذاتها، وفقا لاستطلاع «إكسبات إنسايدر 2021».



وأوضح أن الرؤية الرابعة تم بناؤها على حديث الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية عن صورة الإنسان الإماراتي والمواطنة الإيجابية التي تجعل مجتمع دولة الإمارات نموذجا للمجتمعات المتقدمة وقدوة في المحافل العالمية، والتي تمت ترجمتها بإطلاق حكومة دولة الإمارات الاستراتيجية الوطنية للمكافآت السلوكية لتعزيز العمل الإيجابي في المجتمع والحس بالمسؤولية الجماعية.



15 منتدى عالمياً



واستعرض القرقاوي المنتديات العالمية الـ 15 التي تستضيفها الدورة الثامنة، بهدف بحث أهم التوجهات العالمية في القطاعات الحيوية التي تسهم في تعزيز الخطط لبدء عقد حكومي جديد، ووضع سياسات واستراتيجيات وخطط مستقبلية تعزز جاهزية الحكومات ومرونتها للمرحلة التالية من التطور.



وتطلق القمة للمرة الأولى هذا العام منتديات تناقش أبرز التوجهات العالمية خلال العقد الحالي، إذ تستضيف منتدى الأصول الرقمية العالمي التي شهدت نموا كبيرا وأحدثت حراكا جذريا في التعاملات المالية، وتبحث عالم الإنترنت التالي Web 3.0 في منتدى الميتافيرس العالمي الذي سيصبح واحدا من أهم الأسواق العالمية، والذي يمزج عناصر الواقع الافتراضي وتقنيات الواقع المعزز التي تمكن الأفراد من عيش حياة جديدة في عالم رقمي متكامل يتشاركون فيه «كل شيء».



وتستضيف القمة منتدى الأمن السيبراني في قطاع الطيران لاستشراف مستقبل الطيران الآمن والمعزز رقميا والآمن سيبرانيا، وتبحث مستقبل الاستثمار في قمة «إنفستوبيا» للاستثمار، التي توفر منصة لإطلاق الأفكار الجديدة.



كما تستضيف القمة بالشراكة مع المنظمات العالمية منتديات تجمع أبرز نوابغ العالم لبحث القطاعات الحيوية ووضع الأفكار والرؤى لمستقبل جديد، أهمها: التجمع السنوي لأهم 100 شخصية ضمن قائمة «تايم»، ومنتدى فوربس 30 Under 30، وتواصل القمة استضافة وعقد المنتديات الرئيسية التي تشكل محورا حيويا للمجتمعات العالمية وضرورة قصوى لمناقشة توجهاتها وهي: منتدى التغير المناخي الذي يركز على استضافة دولة الإمارات الدورة الـ 28 لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ «كوب 28».



تحديات «الجائحة» و«المناخ»



وأكد أن الأثر الإيجابي للقمة العالمية للحكومات لم يكن محصورا في دولة الإمارات، بل امتد ليغطي الكثير من التحديات التي استشرفتها من خلال أكثر من 1100 جلسة نظمتها على مدى 7 دورات، استضافت فيها الخبراء وصناع القرار ومسؤولي الحكومات، وفي قمة عام 2018، استمعنا لوصف استشرافي متكامل ودقيق حول عالم يعاني من جائحة كبرى وصلت إلى كافة المجتمعات، حين أكد الدكتور تيدروس أدهانوم غيبريسيوس مدير عام منظمة الصحة العالمية أهمية الاستعداد لأي جائحة محتملة، وتعزيز جاهزية النظم الصحية للدول، وقد شكلت جائحة «كوفيد-19» أحد أهم الدروس التاريخية التي سرعت تبني الحكومات النظم المستقبلية وبيئات العمل الهجينة، وتعزيز الجاهزية والمرونة والاستعداد لمستقبل أكثر انفتاحا وترابطا وتشكيل حكومات رقمية متكاملة.



وأشار إلى أن السنوات الماضية شهدت تطورات عديدة في استراتيجيات دولة الإمارات وتوجهاتها نحو الطاقة النظيفة والمتجددة، ومبادراتها لتعزيز جهود مكافحة التغير المناخي، التي شكلت خطوة في تمكين دولة الإمارات من استضافة الدورة الـ 28 لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ «كوب 28».



قمة الفرص



ولفت إلى أن الدورة الحالية تمثل قمة الرؤى والتحديات لاستشراف مستقبل أفضل، وهي قمة الفرص، لتعزيز مشاركة الشباب الذين يشكلون ثلثي سكان المنطقة في صنع القرار، وتوفير منصة خاصة بهم، مشيرا إلى أن القمة تخصص للشباب العربي منصة سنوية للمشاركة بتطلعاتهم ورؤاهم للمستقبل، ومن القمة جاء الإعلان عن تعيين دولة الإمارات أصغر وزيرة للشباب، وتم إطلاق مجالس الشباب، واستراتيجيات خاصة بالشباب وتصميم سياسات الشباب، وانطلق مركز الشباب العربي من القمة ليساهم في إعداد نموذج رائد لتمكين الفئة الأكبر في الوطن العربي.



وقال إنه من القمة العالمية للحكومات استعرض المخترع ورائد الأعمال العالمي إيلون ماسك الملامح الأولى للميتافيرس، عالم الإنترنت المقبل، عندما قال إن ألعاب الفيديو ستتطور لتصبح عالما كاملا نعيش فيه ونعمل ونبدع أفكارا جديدة لمستقبلنا.



شراكات عالمية



وأشار إلى أن القمة العالمية للحكومات وقعت شراكات مع أكثر من 80 شريكا استراتيجيا ومعرفيا وإعلاميا، وستصدر هذا العام 20 تقريرا معرفيا بالشراكة والتعاون مع أهم المؤسسات البحثية العالمية.



وقال إنه في نسخة استثنائية تكرم القمة العالمية للحكومات هذا العام الوزير الذي تمكن من إدارة الأزمات وتحويل جائحة «كوفيد-19» إلى فرصة نوعية لتبني الرقمنة وأحدث الوسائل التكنولوجيا وتقديم خدمات حكومية متقدمة.