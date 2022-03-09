باهي أحمد



كشفت بيانات رسمية أن الهيئة العامة للاتصالات، عالجت 66% من الشكاوى التي وردت إليها العام الماضي (2021)، حيث تم حل النزاع في نحو 1547 شكوى من أصل 2337 وصلت إلى الهيئة خلال العام كاملا.



وفي شأن الـ 790 شكوى المتبقية، أظهرت بيانات الهيئة أن نحو 12% من الشكاوى تم إلغاؤها خلال نفس العام بواقع 270 شكوى، بينما 6.5% من الشكاوى معلقة في انتظار استكمال البيانات الخاصة بها وذلك بواقع 151 شكوى.



وجاء ضمن البيانات أن 7% من الشكاوى التي قدمت إلى الهيئة خلال العام 2021 بواقع 171 شكوى تنتظر إفادة مقدم الخدمة، يأتي ذلك إلى جانب وجود 14 شكوى يتم البحث فيها.



وأظهرت البيانات أن الفترة من أول يناير حتى نهاية مارس 2021 شهدت أكبر عدد من الشكاوى بواقع 623 شكوى، فيما سجل الربع الثالث (الفترة من يوليو حتى نهاية سبتمبر) أقل عدد شكاوى خلال العام بواقع 507، بينما شهد الربع الثاني تقديم 603 شكاوى مقابل 604 شكاوى خلال الربع الرابع من العام ذاته.