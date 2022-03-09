شريف حمدي



مع استمرار قفزات سعر النفط الكويتي إلى مستويات غير مسبوقة منذ 2008 ببلوغ سعر البرميل 127 دولارا، تتواصل قفزات مؤشرات بورصة الكويت وقيمتها السوقية، حيث حققت بنهاية جلسة تعاملات امس 427 مليون دينار بنسبة ارتفاع 0.9%، ليصل إجمالي القيمة إلى 46.620 مليار دينار ارتفاعا من 46.193 مليار دينار أول من أمس.



وأنهت جلسة امس تعاملاتها على ارتفاع جماعي للمؤشرات وخاصة مؤشر السوق الأول الذي يقود السوق في هذه المرحلة من خلال الإقبال اللافت على الأسهم المدرجة فيه، خاصة الأسهم البنكية التي تحظى بنشاط لافت يدفع أسعارها للارتفاع.



وشهدت السيولة امس ارتفاع بنسبة 9% بإجمالي 73 مليون دينار مقارنة مع 66.9 مليون دينار أول من امس، وتصدرها سهم بيتك بـ 10.2 ملايين دينار، وبلغ سعر السهم مستوى الدينار من خلال تكثيف عمليات الشراء على السهم في الجلسات الأخيرة.



وبلغت أحجام التداول نحو 248.6 مليون سهم، جاءت من خلال تنفيذ 12.1 ألف صفقة، وصعدت مؤشرات 6 قطاعات يتصدرها «التكنولوجيا» بنمو 2.3%، بينما تراجع أداء 7 قطاعات تصدرها «الرعاية الصحية» بانخفاض نسبته 2.5%.



وحقق مؤشر السوق الأول ارتفاع بنسبة 1.1% بإضافة 97 نقطة ليصل إلى 8707 نقاط، كما ارتفع مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.23% من خلال مكاسب بلغت 14.7 نقطة ليصل إلى 6379 نقطة، كما ارتفع مؤشر السوق العام بنسبة 0.9% بمكاسب بلغت 72.6 نقطة ليصل إلى 7934 نقطة.



وتشهد بورصة الكويت كسائر بورصات الخليج قفزات متلاحقة بدعم ارتفاع أسعار النفط منذ نشوب الحرب الروسية- الأوكرانية وسط تنامي مخاوف بالسوق العالمي من نقص إمدادات النفط، حيث يترتب على الأسعار المرتفعة الحالية خفض العجز في ميزانية الكويت، ومن ثم تحقيق فائض.