أحمد مغربي



تعاني مؤسسة البترول الكويتية وشركاتها التابعة، من تأخير اتخاذ قرارات مهمة لتسيير الأعمال نظرا لعدم انعقاد مجلس إدارة المؤسسة لفترة تزيد على 4 أشهر، وذلك في سابقة لم تحدث بتاريخ القطاع النفطي منذ تقاعد الرئيس التنفيذي.



وقالت مصادر لـ «الأنباء» ان مجلس إدارة «البترول» لم يعقد أي اجتماع منذ نهاية أكتوبر الماضي، وهو ما أحدث فراغا كبيرا في آلية صدور القرارات المهمة ومن بينها المشاريع النفطية التي تستوجب اتخاذ قرار من مجلس الإدارة. وأشارت المصادر إلى ان مجالس إدارات الشركات النفطية لا يمكنها اتخاذ قرارات بالمضي قدما في أي مشروع تزيد كلفته على 5 ملايين دينار من دون أخذ قرار من مجلس إدارة «البترول».