أحمد مغربي



قالت مصادر نفطية مسؤولة لـ«الأنباء»، ان مؤسسة البترول الكويتية تتوقع تشغيل مصفاة الدقم تجاريا بحلول عام 2024، حيث يتوقع أن تستهلك المصفاة يوميا 164 ألف برميل نفط خام كويتي.



وتنفذ الكويت وسلطنة عمان المصفاة عبر شراكة عالمية تربط بين شركتي البترول الكويتية العالمية وشركة أوكيو.



وذكرت المصادر أن كميات النفط الخام الكويتي التي ستزود بها مصفاة الدقم وفق الجدول الزمني الموضوع تختلف من عام إلى آخر حتى استقرار عمليات التشغيل النهائي في 2024، حيث تبلغ الكميات في عام 2023 نحو 137 ألف برميل يوميا، وفي عام 2024 سترتفع إلى 152.46 ألف برميل يوميا، لتستقر فيما بعد الى 164 ألف برميل يوميا.



وحول مشروع البتروكيمات الذي سيتم تنفيذه في مصفاة الدقم، قالت المصادر: ان قرار اعادة النظر في تعليق المشروع وعودة العمل به مازال قيد المراجعة في حال تحسن ظروف السوق واقتصاديات المشروع وتقليل المخاطر فيه.