بشرى شعبان



كشفت الهيئة العامة للقوى العاملة في إحصائية شهرية لإدارة تنظيم استقدام العمالة المنزلية، حصلت «الأنباء» على نسخة منها، أن الإدارة حصّلت 55142 دينارا لصالح أصحاب الأعمال من المواطنين بالإضافة الى 681 دينارا للعمالة المنزلية.



وبينت الهيئة أن عدد التراخيص التي تم إيقافها 3 وأصدرت 7 جديدة لمزاولة العمل، مشيرة إلى أن عدد مكاتب استقدام العمالة المنزلية بلغت 420 وتم رفع الإيقاف عن مكتب واحد بعد تعديل وضعه، وتم حل 140 شكوى وديا بين أطراف النزاع العمالي، وتلقت الإدارة 95 شكوى صاحب عمل ضد مكتب وشكويين من عامل ضد مكتب، بالإضافة إلى تسجيل 11 شكوى من صاحب عمل ضد عامل و41 شكوى من عامل ضد صاحب عمل، وأحالت إلى القضاء 13 شكوى، وتم تسليم 16 جواز سفر إلى عمال بموجب شكوى، ووضع ملصقات مخالفة على مكتبين.