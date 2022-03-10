في الثامن من مارس كل عام يحتفل العالم باليوم العالمي للمرأة لتقييم الإنجازات الثقافية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية للمرأة، وتقف المرأة الكويتية في موقع متقدم عربيا، خاصة فيما يتعلق بحصولها على حقوقها السياسية والاجتماعية، فقد استطاعت خلال العقود الماضية تحقيق الكثير من الإنجازات على مختلف الصعد، وهي الآن تقوم بدور بارز في مختلف أوجه الحياة بالكويت.



وعلى مدى 32 عاما، ومنذ تحرير البلاد من الاحتلال العراقي الغاشم، وتاريخ الكويت يدون بعظيم الفخر والثناء أسماء 92 شهيدة قدمن أرواحهن فداء لتراب الوطن وكرامته واستقلاله، وفي مقدمتهن سناء الفودري أول شهيدة كويتية، وليلى بهبهاني وغالية التركيت وشهيدات المقاومة سعاد الحسن ووفاء العامر وأسرار القبندي وسميرة معرفي وأنعام العيدان وشهيدة الكويت لبنانية الجنسية دعد الحريري، حيث قاومن الاحتلال الغاشم وقدمن أرواحهن فداء للوطن لذلك كن بطلات في عيون الأجيال التي تلتهن، فهن نبراسا ينير دروب الشباب الواعد ليكن عنوان لحياتهم الاجتماعية والعملية لبناء وطن عزيز.

وانطلاقا من كل تلك التضحيات، أصبحت شهيداتنا لآلئ تسطع في سماء الكويت لتضيء جنبات «إكسبو دبي» في اليوم العالمي للمرأة لينظر العالم أجمع لما قدمه هؤلاء النساء لوطنهن، حيث حملن أمانة الوطن وحافظن عليه ليبقى شامخا على الدوام.